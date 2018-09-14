«Авангард» потерпел первое поражение за сезон

14 Сент. 07:27 2018-09-14T07:35:44+03:00

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Закончилась к огорчению болельшиков беспроигрышная серия «Авангарда» из пяти матчей подряд, которой омская команда начала сезон.

Накануне «ястребы» провели «домашний» матч на арене подмосковной Балашихи. Встреча с магнитогорским «Металлургом» получилась не слишком результативной. Видимо, омичей измотала игра второй день подряд. Напомним, накануне этого матча, омичи выиграли у «Ак Барса» со счетом 2:1. В следующей игре забросить они не смогли.

А вот магнитогорцы забили один гол, который оказался победным. На 29-й минуте встречи в большинстве отличился Сергей Мозякин.

Теперь у «Авангарда» будет несколько дней отдыха, чтобы подготовиться ко встрече с «Барысом». Она пройдет в Астане 18 сентября.