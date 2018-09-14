2018-09-14T07:35:44+03:00
Спорт

«Авангард» потерпел первое поражение за сезон

Правда, «ястребы» уступили «Металлургу» с минимальным счетом [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
Изменить размер текста:

Закончилась к огорчению болельшиков беспроигрышная серия «Авангарда» из пяти матчей подряд, которой омская команда начала сезон.

Накануне «ястребы» провели «домашний» матч на арене подмосковной Балашихи. Встреча с магнитогорским «Металлургом» получилась не слишком результативной. Видимо, омичей измотала игра второй день подряд. Напомним, накануне этого матча, омичи выиграли у «Ак Барса» со счетом 2:1. В следующей игре забросить они не смогли.

А вот магнитогорцы забили один гол, который оказался победным. На 29-й минуте встречи в большинстве отличился Сергей Мозякин.

Теперь у «Авангарда» будет несколько дней отдыха, чтобы подготовиться ко встрече с «Барысом». Она пройдет в Астане 18 сентября.

Алексей Емелин после матча с "Магниткой": "Нам еще есть над чем работать".Защитник "Авангарда" оценил, как второй матч за два дня сказался на игре команды и рассказал, что именно "Магнитка" противопоставила нашему нападению.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске