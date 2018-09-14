Объявлены фильмы-участники кинофестиваля «Движение», который пройдет в Омске

14 Сент. 06:54 2018-09-14T07:14:03+03:00

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С 26 по 30 сентября в Омске пройдет 6-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Главная конкурсная программа кинофорума - «Движение. Вперед».

В ней принимают участие игровые и неигровые полнометражные фильмы. По условиям конкурса, это должна быть первая, вторая или третья работа режиссера. По результатам оценок членов жюри фильмам-участникам «Движения. Вперед» присудят призы в 6 номинациях: «Гран-при», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая женская/мужская роль», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».

- В этом году в основном конкурсе представлено 7 картин: с нетерпением ожидаемая дебютная режиссерская работа сценариста и писателя Михаила Идова «Юморист» (фильм открытия фестиваля); лента выпускницы Мастерской братьев Коттов во ВГИКе Лизы Болычевой «Нариман и его братья»; этническая драма Елизаветы Стишовой «Сулейман-гора», отмеченная большим количеством призов на фестивалях в Пьянгао, Карловых Варах и др.; мелодрама Кирилла Плетнева «Без меня» (фильм закрытия фестиваля); молодежная черная комедия Андрея Вальдберга «Место!»; документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» Алены Полуниной, лауреата за лучший фильм 8-го Международного Римского кинофестиваля и первый сериал в карьере Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо» - этапная работа одного из самых коммерчески успешных молодых отечественных режиссеров, - рассказывают организаторы.

В этом году в конкурсную программу впервые включили и телесериалы. Победителя среди них будут определять в номинации «Движение. Навстречу». В этом году он включает пилоты или первые серии серьезной комедии Максима Свешникова «257 причин, чтобы жить», социальной драмы Ангелины Никоновой «4:59», детектива Кати Шагаловой «Инкубатор», триллера от режиссера дилогии «Духless» Романа Прыгунова «Мертвое озеро», криминальной мелодрамы от режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова «Обычная женщина», комедии Резо Гигинеишвили «Секретарша». Приз в новом конкурсе телесериалов будет вручен на основании результатов зрительского голосования.