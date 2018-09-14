2018-09-14T05:06:54+03:00
Общество

Подросток из Омска, которого 11 лет назад забрали цыгане, встретился с родной мамой и хочет остаться с ней

На встрече с ребенком она плакала и просила прощения
Станислав МУХИН
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К хэппиэнду близится история 15-летнего Кости из Омска, которого после разлуки с мамой спустя 11 лет нашли в Волгограде. Изначальная версия, что его вывезли цыгане не подтвердилась. Родная мать сама отдала мальчика и все это время знала, где он находится. Но идти на сближение и забирать его не спешила.

Сейчас Костю изъяли из цыганской семьи. Он проходит обследование в реабилитационном центре Волгограда. Туда в четверг прилетела из Омска родная мама мальчика Марина Костенка. Она плакала и просила у сына прощения, а также пообещала забрать его домой в Омск. Парень был скромен и смущен.

- С кем бы ты хотел остаться жить?

- С моей, наверное, биологической мамой, - цитирует Костю сайт "Комсомольская правда в Волгограде".

- Вы сегодня пообщались. Ты понял, что она своя, родная?

- Угу.

- Как она к тебе отнеслась?

- …С теплотой.

Парень также рассказал, что не понимает, почему СМИ пишут, что он не умеет писсать и читать. А также заявил о планах выучиться на автомеханика.

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