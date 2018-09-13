В Омске осудили мужчину, который сел за руль пьяным и без прав

13 Сент. 13:29 2018-09-13T13:29:31+03:00

До этого у него уже отобрали водительское удостоверение за аналогичное преступление

Изменить размер текста: A A

В Марьяновском районе завершился суд над местным жителем, который сел пьяным за руль уже будучи лишенным водительских прав. От медсвидетельствования он отказался.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того суд лишил его права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года.

Приговор суда вступил в законную силу.