2018-09-13T12:52:14+03:00
Происшествия

В поезде под Омском, пассажирка чуть не задушила попутчицу

На одну из девушек завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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Уголовным делом закончилась обычная поездка для пассажирки поезда «АдлерИркутск». на подъезде к Омску между попутчиками случился конфликт. Одна из женщина начала бить своего ребенка. За него вступилась пассажирка вагано. Мать ребенка повела себя агрессивно и стала угрожать заступнице. Оппонентка тоже за словом в карман не стала лезть.

В итоге ругань переросла в драку. Во время потасовки уроженка Иркутской области схватила пассажирку за шею и начала душить. Разнять женщин удалось лишь проводнику и другим пассажиркам вагона.

По приезде в ближайший населенный пункт на иркутянку завели уголовное дело. Ее обвиняют по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Агрессивной матери грозит до 2 лет тюрьмы.

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