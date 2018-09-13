В поезде под Омском, пассажирка чуть не задушила попутчицу
Уголовным делом закончилась обычная поездка для пассажирки поезда «Адлер – Иркутск». на подъезде к Омску между попутчиками случился конфликт. Одна из женщина начала бить своего ребенка. За него вступилась пассажирка вагано. Мать ребенка повела себя агрессивно и стала угрожать заступнице. Оппонентка тоже за словом в карман не стала лезть.
В итоге ругань переросла в драку. Во время потасовки уроженка Иркутской области схватила пассажирку за шею и начала душить. Разнять женщин удалось лишь проводнику и другим пассажиркам вагона.
По приезде в ближайший населенный пункт на иркутянку завели уголовное дело. Ее обвиняют по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Агрессивной матери грозит до 2 лет тюрьмы.