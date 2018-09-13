2018-09-13T12:17:48+03:00
Общество

В Омске суд отклонил апелляцию пристава, присвоившего 1 млн должника

Вместо того, чтобы передать деньги за штраф в УФССП, он забрал их себе
Анна МИКУЛА
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Теперь уже бывший судебный пристав сам оказался обвиняемым.Теперь уже бывший судебный пристав сам оказался обвиняемым.
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Бывший омский пристав добивался в суде смягчения приговора, который уже отбывает. Напомним, его признали виновным в присвоении денег должника. Вместо того, чтобы положить переданные ему 990 тысяч рублей на депозитный счет УФССП, мужчина присвоил их себе. Позже он расскажет, что деньги ему были нужны на лечение больного ребенка.

- Осужденный оспорил приговор суда сначала в апелляционном, а затем и в кассационном порядке, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего судебного пристава. Президиум Омского областного суда, согласившись с заключением заместителя прокурора области, признал состоявшиеся судебные акты законными и обоснованными, а кассационную жалобу фигуранта уголовного дела не подлежащей удовлетворению.

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В зал суда 28-летний Нурлан Дариев* впервые пришел в новом для себя качестве - обвиняемого. Бывшего пристава судят за присвоение почти миллиона рублей. Должники часто передают деньги напрямую судебным приставам, а не через банк - так не взимается пошлина. Соблазн, говорят, у приставов большой. Вот Дариев и не удержался. (Подробнее...)

*Имя и фамилия изменены

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