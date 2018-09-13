Серьезное ДТП в Омске: Легковушка влетела в ограждение стройки

13 Сент. 08:25 2018-09-13T08:32:44+03:00

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Серьезное ДТП случилось в городке Нефтяников, недалеко от перекрестка улиц Энтузиастов и Менделеева.

По информации очевидцев, водитель на «Жигулях», вероятно, пытался уйти от столкновения с другой легковушкой. В результате отечественное авто влетело в ограждение стройки. От удара машина превратилась в груду металла, особенно сильно повреждена ее передняя часть.

О состоянии водителя пока ничего не известно. На место приехала бригада скорой медицинской помощи.

Фото: Сергей Калашников

Фото: Сергей Калашников

Фото: Сергей Калашников