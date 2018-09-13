2018-09-13T07:54:58+03:00
Общество

В Омской области больница, где на 5-летнюю девочку упал шкаф, выплатит 700 тысяч

Ребенок получил тяжелые травмы из-за неосмотрительности персонала медучреждения
Анна МИКУЛА
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Больница выплатит семье пострадавшей штраф в 700 тысяч рублей.Больница выплатит семье пострадавшей штраф в 700 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, несчастный случай произошел в Исилькульской ЦРБ. В мае 2016 года туда поступила пятилетняя пациентка. Девочка случайно задела шкаф для одежды, стоявший в палате. Он рухнул на малышку, в результате чего она получила тяжелые травмы. Врачи диагностировали многочисленные переломы, после инцидента у девочки ухудшились зрение и слух.

Сестра-хозяйку медучреждения, которая отвечала за состояние инвентаря привлекли к уголовной ответственности. После этого семья девочки подала еще и гражданский иск о конмпенсации причиненного ущерба. Суд его частично удовлетворил и взыскал с ЦРБ 700 тысяч рублей.

- Суд пришел к выводу, что именно бездействие со стороны ответчика БУЗОО «Исилькульская ЦРБ» привело к повреждению здоровья несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Не согласившись с постановленным судебным актом, медицинское учреждение оспорило его в апелляционном порядке. Омский областной суд, согласившись с заключением участвующего в деле прокурора о законности решения суда первой инстанции, оставил его без изменений.

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