2018-09-12T12:47:28+03:00
Происшествия

В Омске будут судить «португальца», зарезавшего односельчанина

Конфликт произошел из-за девушки
Анна МИКУЛА
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«Португалец» ударил соперника ножом, чтобы «успокоить».«Португалец» ударил соперника ножом, чтобы «успокоить».Фото: Иван ВИСЛОВ
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В селе Харламово Таврического района живет «португалец». Такую кличку 43-летний местный житель Евгений Серов получил из-за того, что на несколько лет уезжал в эту страну на заработки. Повторить этот опыт в ближайшее время у сельчанина вряд ли получится. Его будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

- По данным следствия, около полуночи 2 июля 2018 года обвиняемый, вернувшийся после нескольких лет проживания из-за границы на малую родину в село Харламово Таврического района области, во время драки из-за девушки ударил ножом-бабочкой 27-летнего парня, который скончался в больнице, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Свои действия обвиняемый объяснил желанием успокоить конкурента. В настоящее время уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения.

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