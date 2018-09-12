Что такое донорство ооцитов

12 Сент. 09:46 2018-09-12T09:46:29+03:00

В медицинском центре «Евромед» успешно действует программа экстракорпорального оплодотворения с применением донорских ооцитов. В медицинском центре «Евромед» успешно действует программа экстракорпорального оплодотворения с применением донорских ооцитов. В

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Суть методики проста и понятна: донор ооцитов – молодая, здоровая женщина – отдаёт свою яйцеклетку реципиенту – будущей маме. Яйцеклетка оплодотворяется эякулятом супруга, после чего эмбрионы помещают женщине-реципиенту в полость матки.

К донорству ооцитов можно относиться по-разному, но то, что это реальная и, порой, единственная возможность для многих бесплодных семей стать родителями – бесспорный факт. При этом, важно, что в результате полностью минимизирован риск рождения ребёнка с различными патологиями, поскольку женщина-донор проходит тщательное и комплексное обследование.

В Медицинском центре «Евромед» программа экстракорпорального оплодотворения с применением донорских ооцитов действует уже несколько лет и успешно на практике доказывает свою эффективность. Здесь полностью отработана схема использования репродуктивных технологий с использованием доноров, которая включает несколько этапов.

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Уточнить конкретные детали программы можно на бесплатной консультации врача-репродуктолога Многопрофильного центра современной медицины «Евромед». Ну а если Вы решились стать донором и подарить надежду на счастье бездетной семье, позвоните по т. 331-809 (отделение вспомогательных репродуктивных технологий) или напишите на e-mail: donor@euromed-omsk.ru Кстати, всем донорам выплачивается вознаграждение.

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