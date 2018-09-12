2018-09-12T06:44:15+03:00
Общество

К выходным в Омске потеплеет до +22 градусов

Анна МИКУЛА
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Бабье лето придет в Омск на выходных.Бабье лето придет в Омск на выходных.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В регионе, судя по всему, совсем скоро начнется бабье лето. Ждать потепления стоит ближе к выходным.

По информации Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 сентября, в Омске днем будет +9...+14 градусов. Ветер западный, юго-западный - 7-12 м/с. Местами возможен небольшой дождь.

В четверг, 13 сентября, ночью обещают +1...+6 градусов, местами заморозки до -3...-8 градусов. Днем потеплеет до +14...+19 градусов. Ветер западный, юго-западный - 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без осадков.

В пятницу, 14 сентября, ночью ожидается +5...+10 градусов, днем - +17...+22 градуса. Ветер юго-западный, западный - 8-13 м/с, местами с порывами до 16-21 м/с. Днем в возможен небольшой, а по северу области умеренный дождь.

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