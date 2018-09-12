2018-09-12T04:53:34+03:00
Происшествия

Самолет, летевший в Омск, едва не столкнулся с метео зондом

Трагедии удалось избежать
Станислав МУХИН
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В небе над Омском во вторник едва не случилась крупная авиакатастрофа. Самолет, летевший из Москвы в наш город, чуть не столкнулся с метеорологическим зондом. Опасность возникла, когда борт авиакомпании "Азимут" стал снижаться для посадки в аэропорту "Омск-Центральный". Об этом сообщает телеграмм-канал 112, ссылаясь на свои источники.

Пилоты сообщили о том, что видят в небе препятствие, но смогли благополучно разойтись с ним. Трагедии удалось чудом избежать. Скорее всего, речь идет о рейсе из Внуково, который приземлился во вторник в 13:49 в Омске.

Сейчас ведутся разбирательства, почему метеорологический зонд оказался в районе аэропорта.

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