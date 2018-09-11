2018-09-11T15:10:43+03:00
Общество

Омского бизнесмена Клевакина отправили в колонию на 6 лет

Его признали виновным в контрабанде и хранении кокаина
Анна МИКУЛА
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Клевакина осудили на 6 лет колонии.Клевакина осудили на 6 лет колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 11 сентября, закончился суд над гендиректором ООО «Омтэко» Денисом Клевакиным. Бизнесмена обвиняли в совершении трех преступлений.

Напомним, летом у ТЦ «Омский» полицейские остановили машину Клевакина. В ней нашли около 15 граммов кокаина. По версии следствия, наркотики предприниматель получил из-за границы. За перевозку и хранение наркотиков Клевакина Куйбышевский районный суд приговорил предпринимателя к шести годам строгого режима.

Кроме того, его обвиняли в хулиганстве. По версии следствия, Денис Клевакин устроил стрельбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома. Но по этому эпизоду доказать вину бизнесмена не удалось.

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