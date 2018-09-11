2018-09-11T14:29:52+03:00
Происшествия

Омичка напала на знакомого с ножом прямо в спальне

Мужчину с серьезными ранениями грудной клетки и живота увезли на «скорой»
Анна МИКУЛА
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Раненого на «скорой» увезли в больницу.Раненого на «скорой» увезли в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в доме на улице Харьковская в Октябрьском округе. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в одной из квартир. Находившиеся там люди во время совместного застолья устроили шумный конфликт. Потом женщина схватилась за кухонный нож.

- Оперативно прибыв на место, росгвардейцы вошли в открытую дверь квартиры и увидели женщину со следами крови на одежде. В спальной комнате на кровати находился мужчина с ранениями грудной клетки и живота, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между женщиной и ее знакомым произошел конфликт. В результате которого, подозреваемая нанесла несколько ударов мужчине кухонным ножом.

Росгвардейцы оказали раненому помощь и смогли остановить кровотечение. После его на «скорой» увезли в больницу. Его приятельнице грозит новое уголовное дело. Как выяснилось, она уже была судима за хранение наркотиков.

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