Омичка напала на знакомого с ножом прямо в спальне
Инцидент произошел в доме на улице Харьковская в Октябрьском округе. В дежурную часть поступило сообщение о конфликте в одной из квартир. Находившиеся там люди во время совместного застолья устроили шумный конфликт. Потом женщина схватилась за кухонный нож.
- Оперативно прибыв на место, росгвардейцы вошли в открытую дверь квартиры и увидели женщину со следами крови на одежде. В спальной комнате на кровати находился мужчина с ранениями грудной клетки и живота, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между женщиной и ее знакомым произошел конфликт. В результате которого, подозреваемая нанесла несколько ударов мужчине кухонным ножом.
Росгвардейцы оказали раненому помощь и смогли остановить кровотечение. После его на «скорой» увезли в больницу. Его приятельнице грозит новое уголовное дело. Как выяснилось, она уже была судима за хранение наркотиков.