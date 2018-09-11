2018-09-11T12:59:11+03:00
Общество

Омич подарил выигранную на выборах «Ладу» жене

А другие победители уже мечтают, как поедут на выигранном авто в гости к внукам
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Владельцы двух выигранных машин, уже получили свои подарки. Первое авто досталось супругам Зайцевым из Оконешниково. Они рассказывают, что добрались до автосалона в городе только в обед. И, когда увидели закрытые двери, подумали, что их обманули с призом. Но их заметил сотрудник салона, который и оформил победителям все нужные документы.

- Здесь можно и к телефону привязаться, и на руле управление, и круиз-контроль. Больше чем мечта! - поделился с «12 каналом» новоиспеченный владелец машины Сергей Зайцев.

Также он рассказал, что первым делом на новенькой «Ладе» поедут в гости навестить внуков.

А вот другой выигравший машину на выборах - Юрия Козырев подарил автомобиль супруге Марии.

- Я не поверила. Первый раз что-то выигрываем. Потом уже начали все звонить, поздравлять, но мы до сих пор в шоке, - рассказала жительница Омска Мария Козырева.

На новой «Ладе» Козыревы, вероятно, отправятся в путешествие. Например, в этом году супруги вместе с 6-летним сыном ездили на машине в Анапу.

Напомним, два автомобиля «Лада Веста» разыграли среди жителей Омской области, пришедших на выборы 9 сентября.

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