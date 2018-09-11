Омичи жалуются на лифт, в котором застревают каждый день
Жители одного из домов бьют тревогу. Люди заявили, что всерьез боятся пользоваться лифтом в одном из подъездов. Подъемник такой старый, что постоянно ломается. Люди застревают в нем каждый день. Настоящий стресс это, прежде всего, для стариков и детей.
О проблеме жильцы дома по улице Рокоссовского, 14 рассказали в социальных сетях. Они рассчитывают, что власти лбратят на них внимание.
- Недавно у нас застряла мама с маленьким ребенком. И для меня это показалось уже слишком, — поделился автор своей проблемой.
Омичи в комментариях посоветовали жильцам действовать через фонд капремонта. На что другие заметили: проблема старых лифтов актуальна чуть ли не для каждого дома в городе.