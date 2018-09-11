2018-09-11T12:30:40+03:00
Общество

Омичи жалуются на лифт, в котором застревают каждый день

Подъемник в доме очень старый
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители одного из домов бьют тревогу. Люди заявили, что всерьез боятся пользоваться лифтом в одном из подъездов. Подъемник такой старый, что постоянно ломается. Люди застревают в нем каждый день. Настоящий стресс это, прежде всего, для стариков и детей.

О проблеме жильцы дома по улице Рокоссовского, 14 рассказали в социальных сетях. Они рассчитывают, что власти лбратят на них внимание.

- Недавно у нас застряла мама с маленьким ребенком. И для меня это показалось уже слишком, — поделился автор своей проблемой.

Омичи в комментариях посоветовали жильцам действовать через фонд капремонта. На что другие заметили: проблема старых лифтов актуальна чуть ли не для каждого дома в городе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске