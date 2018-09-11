В Омске будут судить бутлегера, у которого изъяли паленый алкоголь на 11 млн
В Омске будут судить 40-летнего омича и его 33-летнего подельника. По данным следствия, во время обыска на их складе обнаружили более 4 тысяч канистр со спиртосодержащей жидкостью и свыше 95 тысяч пачек сигарет. Сумма превысила 11 миллионов рублей.
Как выяснилось, подельники торговали немаркированной продукцией оптом и в розницу на базе в Октябрьском округе. При заказе то одного ящика доставляли продукцию сами.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Если вину докажут, предпринимателям грозит до шести лет лишения свободы.