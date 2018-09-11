2018-09-11T11:56:18+03:00
Общество

В Омске будут судить бутлегера, у которого изъяли паленый алкоголь на 11 млн

Мужчине и его подельнику грозит до 6 лет лишения свободу
Анна МИКУЛА
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Бутлегеру грозит до 6 лет колонии.Бутлегеру грозит до 6 лет колонии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Омске будут судить 40-летнего омича и его 33-летнего подельника. По данным следствия, во время обыска на их складе обнаружили более 4 тысяч канистр со спиртосодержащей жидкостью и свыше 95 тысяч пачек сигарет. Сумма превысила 11 миллионов рублей.

Как выяснилось, подельники торговали немаркированной продукцией оптом и в розницу на базе в Октябрьском округе. При заказе то одного ящика доставляли продукцию сами.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, «Приобретение, хранение, перевозка и сбыт немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Если вину докажут, предпринимателям грозит до шести лет лишения свободы.

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