2018-09-11T11:39:00+03:00
Общество

В Омске из-за новой развязки снесут частный сектор

Станислав МУХИН
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На публичных слушаниях обсудили изменения в проект планировки Ленинского округа. Там хоть и не скоро, но может появиться новая транспортная развязка. Власти рассматривают ее в районе съезда с путепровода по по 15-й Рабочей и улицы Демьяна Бедного. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Правда, для того, чтобы сделать новую развязку, придется сносить часть частного сектора в этом районе.

- Расширение улично-дорожной сети на данном участке обусловлено развитием территории, так как она освобождена от домов по программе сноса ветхого жилья, — приводит пресс-служба слова представителя управления градостроительства Нины Макаровой.

Помимо всего прочего власти рассчитывают в районе улицы 1-я Чередовая обустроить разворотную площадку для автобусов и маршруток. Но это пока все отдаленные планы.

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