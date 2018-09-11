2018-09-11T10:15:42+03:00
Происшествия

Омича, с особой жестокостью расправившегося с соседом, отправили в колонию на 19 лет

Он пытал и жестоко убил человека ради 6 тысяч рублей
Анна МИКУЛА
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Убийца проведет в тюрьме 19 лет.Убийца проведет в тюрьме 19 лет.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Закончился суд над 24-летним жителем Большереченского района. Молодой человек решил, что у его соседа дома спрятана большая сумма денег и устроил расправу над ним.

- Следствием установлено, что вечером 21 октября 2017 года обвиняемый, представившись сотрудником полиции, зашел в дом к знакомому, которого связал шнуром от электрического удлинителя и стал требовать сказать пин-код от банковской карты, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Получив отказ, он трижды ударил потерпевшего кулаком по лицу, а затем обмотал вокруг его шеи сетевой провод от утюга и стал душить, в связи с чем потерпевший сообщил обвиняемому код, но это не спасло его жизнь. Похитив имущество на сумму чуть более 5 тысяч рублей, обвиняемый снял с банковской карты и потратил около тысячи, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Жестокого убийцу осудили на 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, он должен будет заплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственнику погибшего.

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