2018-09-11T08:45:03+03:00
Общество

Губернатор Бурков - в обращении к омичам: Не обещаю, что все изменится к лучшему в один час

Новый глава региона обратился к избирателям
Станислав МУХИН
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Александр Бурков - новый губернатор Омской области на ближайшие 5 лет. На выборах 9 сентября политик набрал рекордное для нашего региона количество голосов - около 83%. Многие эксперты уверены, что настоящая причина - в слабых соперниках. Реальной альтернативы Буркову на этих выборах не было.

Новый глава региона уже поблагодарил избирателей за голоса и обратился к ним.

- Ваша активность говорит о вашей ответственности и неравнодушном отношении к будущему региона. О том, что Вы, так же как и я, заинтересованы в переменах - в развитии нашей области, - говорит в своем обращении Александр Бурков.

По его словам, 83% - это огромный аванс доверия и оценка его работы на посту.

- Стратегию его дальнейшего развития мы с вами обсуждали все последние месяцы на многочисленных встречах. Мне поступило огромное количество наказов от избирателей. Конечно, хочется как можно скорее решить все обозначенные проблемы. И я сделаю для этого все. Но безответственно обещать, что ситуация в регионе кардинально изменится в одночасье, - подчеркнул новый губернатор.

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