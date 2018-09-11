2018-09-11T08:01:25+03:00
Общество

В Омской области работоспособное население сократилось на 25,7 тысяч человек

При этом продолжает расти число пенсионеров
Анна МИКУЛА
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В Омске продолжает расти число пенсионеров.В Омске продолжает расти число пенсионеров.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Омскстат подсчитал средний возраст местных жителей. В целом по области он составляет 39,3 года. При этом женщины в среднем старше мужчин на 5,2 года. Средний возраст горожан 39,5 года: 36,4 года у мужчин и 42,1 года - у женщин.

При этом выяснилось, что число пожилых жителей региона продолжает расти. За год их стало больше на 9 тысяч. В общей сложности их 500 тысяч или четверть от всех проживающих в Омской области. А вот трудоспособных людей становится все меньше. Только за прошлый год их число сократилось на 25,7 тысяч человек. На начало 2018 года их было 1,087 млн человек (или 55,5%). Также подсчитали, что каждый четвертый житель Омска (24,7%) - пенсионер.

При этом детей появилось на свет на 3,5 тысячи больше. Их родилось около 400 тысяч человек (доля от общего населения - 19,5 %).

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