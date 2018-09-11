2018-09-11T07:22:24+03:00
Спорт

«Авангард» выиграл первый матч на новой для себе арене в Балашихе

"Ястребы" одержали в сезоне уже 4 победы подряд
Станислав МУХИН
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ФОТО: Пресс-служба ХК "Авангард"ФОТО: Пресс-служба ХК "Авангард"
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Омский "Авангард" провел первую встречу на новой для себя временно домашней арене в Балашихе. Трибуны были почти под завязку. Посмотреть на "ястребов" пришло более 5 тысяч болельщиков. И подопечные Боба Хартли не разочаровали.

"Авангард" переиграл вязкий "Нефтехимик". Всю игру "ястребы" вели, а Нижнекамск догонял. После счета 2:2, омичи прибавили. В итоге "Авангард" провел в середине третьего периода две шайбы, и победил - 4:2. У "Авангарда" отличились Широков, Покка и дважды Семенов.

Для омичей это уже четвертая победа подряд с начала сезона. "Ястребы" единоличные лидеры турнирной таблицы в КХЛ.

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