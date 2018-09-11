Школы в Омске работают с нарушениями

11 Сент. 07:01 2018-09-11T07:01:40+03:00

В учебных заведениях до сих пор устраняют недочеты

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Несмотря на начало учебного года, многие школы до сих пор устранили не все недочеты по итогам летней проверки. Многие учреждения продолжают работать с нарушениями. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. Основные проблемы у школ связаны с ремонтом зданий, систем водоснабжения, канализации, отопления, с приобретением учебной мебели. Всего было выдано 305 предписаний

- Выполнено более 90% всех необходимых мероприятий предписаний, что позволило подготовить материально–техническую базу общеобразовательных учреждений к качественному функционированию, - уточнили в пресс-службе омского Роспортебнадзора.

Окончательные сроки устранения всех нарушений пока неизвестны.