Школы в Омске работают с нарушениями
Несмотря на начало учебного года, многие школы до сих пор устранили не все недочеты по итогам летней проверки. Многие учреждения продолжают работать с нарушениями. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. Основные проблемы у школ связаны с ремонтом зданий, систем водоснабжения, канализации, отопления, с приобретением учебной мебели. Всего было выдано 305 предписаний
- Выполнено более 90% всех необходимых мероприятий предписаний, что позволило подготовить материально–техническую базу общеобразовательных учреждений к качественному функционированию, - уточнили в пресс-службе омского Роспортебнадзора.
Окончательные сроки устранения всех нарушений пока неизвестны.