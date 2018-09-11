Вдова омского музыканта Егора Летова опубликовала неизвестную запись

11 Сент. 06:25 2018-09-11T06:33:15+03:00

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Вчера, 10 сентября, был день рождения Егора Летова. Музыканту родом из Омска могло бы исполниться 54 года, но его нет в живых уже 10 лет.

В честь памятной даты вдова Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную запись - с одного из первых концертов группы «Гражданская оборона», лидером которой был ее муж.

- У меня в архиве все еще есть катушки, которые давно хотелось издать прямо вот так, как они были когда-то записаны Егором, - написала Наталья Чумакова в пояснении к выложенной на YouTube записи. - Совсем ничего не меняя, разве что убирая разные технические артефакты. Так и с этой записью, которую мы издаем ко дню его рождения (к сожалению, чуть опаздываем). По сути, это самое первое публичное выступление коллектива с названием «Гражданская Оборона», хотя и в уникальном составе - из-за отсутствия Кузьмы Егору пришлось в тот период постоянно менять состав. Эта запись стала известна как «Песни в пустоту». Скоро она выйдет на Выргороде целиком, а сегодня - один подобающий дню трек.