2018-09-11T06:33:15+03:00
Общество

Вдова омского музыканта Егора Летова опубликовала неизвестную запись

Наталья Чумакова сделала это в честь его дня рождения [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Также в Чкаловском поселке, где жил музыкант, появилась стена Летова.Также в Чкаловском поселке, где жил музыкант, появилась стена Летова.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Вчера, 10 сентября, был день рождения Егора Летова. Музыканту родом из Омска могло бы исполниться 54 года, но его нет в живых уже 10 лет.

В честь памятной даты вдова Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизвестную запись - с одного из первых концертов группы «Гражданская оборона», лидером которой был ее муж.

- У меня в архиве все еще есть катушки, которые давно хотелось издать прямо вот так, как они были когда-то записаны Егором, - написала Наталья Чумакова в пояснении к выложенной на YouTube записи. - Совсем ничего не меняя, разве что убирая разные технические артефакты. Так и с этой записью, которую мы издаем ко дню его рождения (к сожалению, чуть опаздываем). По сути, это самое первое публичное выступление коллектива с названием «Гражданская Оборона», хотя и в уникальном составе - из-за отсутствия Кузьмы Егору пришлось в тот период постоянно менять состав. Эта запись стала известна как «Песни в пустоту». Скоро она выйдет на Выргороде целиком, а сегодня - один подобающий дню трек.

Среди зараженного логикой мира (Песни в пустоту).10.09.2018 У меня в архиве все еще есть катушки, которые давно хотелось издать прямо вот так, как они были когда-то записаны Егором. Совсем ничего не меняя, разве что убирая разные технические артефакты. Так и с этой записью, которую мы издаем ко дню его рождения (к сожалению, чуть опаздываем). По сути, это самое первое публичное выступление коллектива с названием "Гражданская Оборона", хотя и в уникальном составе - из-за отсутствия Кузьмы Егору пришлось в тот период постоянно менять состав. Эта запись стала известна как "Песни в пустоту". Скоро она выйдет на Выргороде целиком, а сегодня - один подобающий дню трек. Created with http://tovid.io

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске