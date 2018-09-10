МЧС предупреждает о заморозках в Омской области

10 Сент. 15:54 2018-09-10T15:57:31+03:00

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В Омскую область постепенно идут холода. Уже в ближайшее время в нашем регионе обещают похолодание.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 11 по 13 сентября ночью местами по Омской области ожидаются заморозки от -3 до -8 градусов.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными - из-за перепадов температуры на дорогах может образоваться ледяная корка. Наледь в свою очередь может спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

- Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Возможно увеличение случаев травматизма среди людей, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.