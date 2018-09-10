Омичи, пытавшиеся сдать квартиры, пострадали от «военнослужащего»-мошенника

10 Сент. 14:53 2018-09-10T14:55:59+03:00

Он подключался к мобильному банку своих жертв и снимал в банковских карт все деньги

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В полиции расследуют сразу три похожих дела. Во всех фигурирует некий «военнослужащий».

В первом случае представившийся так мужчина обманул 42-летнюю жительницу Крутой Горки. Он договорился арендовать у нее однушку на улице Мамина-Сибиряка.

- Он убедил женщину взять банковскую карту и пройти к ближайшему банкомату для получения аванса за аренду жилья в сумме 10 000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - После проведения ряда манипуляций по указаниям звонившего, потерпевшей пришло сообщение о списании 67 000 рублей с ее банковского счета. Аналогичное заявление поступило от жительницы Октябрьского округа, 1958 г.р., которая хотела сдать однокомнатную квартиру по ул. Кирова. После аналогичных событий она лишилась 40 000 рублей.

Таким же способом удалось провернуть аферу уже «жене военнослужащего». 53-летней владелице квартиры на улице Волочаевской позвонили буквально спустя полчаса после того, как она разместила объявление. В результате разговора женщина лишилась 8 500 рублей.

Как выяснилось, мошенники подключались к мобильному банку своих жертв. Сейчас полицейские устанавливают, из какого региона звонили аферисты.