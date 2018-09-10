2018-09-10T14:55:59+03:00
Происшествия

Омичи, пытавшиеся сдать квартиры, пострадали от «военнослужащего»-мошенника

Он подключался к мобильному банку своих жертв и снимал в банковских карт все деньги
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Мошенники подключались к мобильному банку.Мошенники подключались к мобильному банку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В полиции расследуют сразу три похожих дела. Во всех фигурирует некий «военнослужащий».

В первом случае представившийся так мужчина обманул 42-летнюю жительницу Крутой Горки. Он договорился арендовать у нее однушку на улице Мамина-Сибиряка.

- Он убедил женщину взять банковскую карту и пройти к ближайшему банкомату для получения аванса за аренду жилья в сумме 10 000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - После проведения ряда манипуляций по указаниям звонившего, потерпевшей пришло сообщение о списании 67 000 рублей с ее банковского счета. Аналогичное заявление поступило от жительницы Октябрьского округа, 1958 г.р., которая хотела сдать однокомнатную квартиру по ул. Кирова. После аналогичных событий она лишилась 40 000 рублей.

Таким же способом удалось провернуть аферу уже «жене военнослужащего». 53-летней владелице квартиры на улице Волочаевской позвонили буквально спустя полчаса после того, как она разместила объявление. В результате разговора женщина лишилась 8 500 рублей.

Как выяснилось, мошенники подключались к мобильному банку своих жертв. Сейчас полицейские устанавливают, из какого региона звонили аферисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске