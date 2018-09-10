В Омске сотрудник автосервиса угнал иномарку клиента

10 Сент. 13:04 2018-09-10T13:04:21+03:00

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Неудачным оказался опыт обращения на СТО для 62-летнего пенсионера. Омич загнал свою «Тойоту» в автосервис. Электрик сказал ему, что нужно чинить датчики взял за свою работу 7300 рублей. Когда владелец иномарки приехал на следующий день в сервис, то не нашел ни своей машины, ни самого ремонтника. Тогда мужчина обратился в полицию об угоне авто. Ущерб он оценил в 300 тысяч.

Коллеги электрика рассказали, что он уехал на этой машине вечером и больше на работе не появлялся. Полицейские быстро вышли на его след. Работник СТО оказался ранее судимым, машину взял покататься и бросил на пересечении ул. Моторной и 4-й Путевой. Машину владельцу уже вернули. А на ремонтника, как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской обалсти, завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.