Инаугурация Буркова пройдет в Омске 14 сентября

10 Сент. 12:20 2018-09-10T12:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Действующий врио губернатора Омской области Александр Бурков ожидаемо победил в выборах. По предварительным данным, он набрал около 83% всех голосов. В отсутствие кандидата от КПРФ конкуренты Буркова не смогли преодолеть даже 10%-ный рубеж. Сам политик уже поблагодарил всех омичей, высказавшихся за него.

Стала известна и дата инаугурации избранного губернатором Омской области Александра Буркова. Она состоится уже в ближайшую пятницу, 14 сентября. Кстати, в этот же день все правительство региона уйдет в отставку. Этого требует законодательство. Все министры получат приставку и.о, а потому будут переутверждены. Если, конечно, Александр Бурков не примет иных кадровых решений.