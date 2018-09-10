2018-09-10T12:20:09+03:00
Общество

Инаугурация Буркова пройдет в Омске 14 сентября

Врио главы региона набрал на выборах около 83%
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ
Изменить размер текста:

Действующий врио губернатора Омской области Александр Бурков ожидаемо победил в выборах. По предварительным данным, он набрал около 83% всех голосов. В отсутствие кандидата от КПРФ конкуренты Буркова не смогли преодолеть даже 10%-ный рубеж. Сам политик уже поблагодарил всех омичей, высказавшихся за него.

Стала известна и дата инаугурации избранного губернатором Омской области Александра Буркова. Она состоится уже в ближайшую пятницу, 14 сентября. Кстати, в этот же день все правительство региона уйдет в отставку. Этого требует законодательство. Все министры получат приставку и.о, а потому будут переутверждены. Если, конечно, Александр Бурков не примет иных кадровых решений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прочность Юбилейного моста проверили грузовиками
В Омском супермаркете нашли нарушения пожарной безопасности
«Ростелеком» построил более 800 километров оптоволокна до сельских больниц Омской области
Слабому сердцу поможет кардиостимулятор
Военные с автоматами напугали омичей
В Омске автоледи сбила 4-летнюю девочку
Фрукты завернули на границе
В Омске изменятся маршруты трамваев
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
В Омске пройдет массовая проверка маршруток
Депутаты Омского горсовета подвели итоги работы
Из-за разбитой дороги омские дачники не могут вывезти урожай
Депутаты горсовета - за эффективность муниципальных предприятий
Пьяный омич сбил двоих школьников
Любовь и лошади: Артур Смольянинов пройдет службу в «Конной полиции»
Омский «Авангард»одержал волевую победу над «Амуром»
Омич может на два года попасть в колонию за убийство медведя
Учительница из Питера, которой «подарили» младенца, рассказала, что не сможет приехать на суд в Омск
Названы самые популярные места отдыха омичей
Бывший вице-губернатор Гамбург просит закрыть его судимость, чтобы уехать из Омска
В Омск не пустили липовые Gucci и Сhanel
Количество желающих заказать лекарства через интернет стремительно растет
После розыгрыша лотереи 7 омичей стали миллионерами
Омичи бьют тревогу: в реку Омь попали нефтепродукты
Победители «Кибервызова» поедут в «Сириус»
Очередные загрязнители воздуха названы в Омске