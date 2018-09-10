На бесплатный концерт Билана в Омске пришли 58 тысяч человек

10 Сент. 09:42 2018-09-10T09:48:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, вчера, 9 сентября, в честь дня выборов всем пришедшим на избирательные участки раздавали бесплатные билеты на концерт Димы Билана. Некоторые особенно предприимчивые местные жители тут же выложили подарки от чиновников на продажу. В интернете стоимость флаеров варьировалась от 500 до 2000 рублей.

Впрочем, по свидетельству очевидцев, на бесплатный концерт в итоге пропускали всех желающих - даже тех, к кого не было билетов. Люди жаловались на давку, которая началась на площади перед торговым центром «Континент», где проходил концерт.

По информации омской мэрии, в общей сложности послушать известного артиста и увидеть его воочию пришли около 58 тысяч омичей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичи устроили давку на бесплатном концерте Билана

В честь выборов в Омске прошел бесплатный концерт Димы Билана. Накануне, 9 сентября, всем проголосовавшим вручали флаеры на выступление известного артиста. Желающих ими воспользоваться оказалось много. Кстати, некоторые решили заработать на подарке от чиновников и выставили врученные им билеты на «Авито». (Подробнее...)