На трассе в Омске перевернулся BMW - погиб подросток

10 Сент. 08:39 2018-09-10T14:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 9 сентября, поздно вечером.

- Прибывшим на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля BMW 320i, мужчина 1991 года рождения, следуя по автодороге со стороны 14-го военного городка в направлении трассы Р-254 «Иртыш», в районе танкодрома, допустил опрокидывание автомобиля, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным водитель иномарки в момент аварии был трезв. Его и 20-летнего пассажира увезли с травмами в больницу. А вот еще один человек, находившийся в салоне - 17-летний подросток - погиб на месте.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.