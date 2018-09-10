2018-09-10T08:10:35+03:00
Происшествия

В Омской области алабай напал на женщину

Собака схватила ее за руку и удерживала долгое время
Анна МИКУЛА
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Алабай, судя по всему, охранял свой дом.Алабай, судя по всему, охранял свой дом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Инцидент произошел в Азовском районе. Местная жительница пожаловалась, что на нее напал соседский алабай, внезапно сорвавшийся с привязи. Собака сильно укусила ее за руку, а после удерживала еще долгое время.

- Продержав ее без движения 15 минут, ушел, когда ему надоело. Вызвали «скорую» и полицию. Женщину увезли в Азовскую ЦРБ, где оказали помощь. А соседи дружно накинулись на неё, обвиняя и крича, что она ничего не докажет и что не будут даже назначенные лекарства оплачивать. Мол алабай, отвязался всего один раз, а их не было дома. В полиции сказали, что это только административное нарушение и сельский совет выпишет штраф. Женщина рада, что во двор вышла она, а не ее 15-летняя дочь, - пишет в паблике «ЧП Омск» автор поста Аскольд Шкалев.

Провинившуюся собаку хозяева пока закрыли в гараже.

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