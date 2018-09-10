Соперники Буркова признали его победу на выборах губернатора Омской области
В Омской области завершились выборы губернатора, в исходе которых никто и не сомневался. Все эксперты и политологи отмечали: реальных конкурентов у Александра Буркова нет. В итоге он предсказуемо победил на выборах, причем с очень крупным разрывом. По последним данным областного избиркома, действующий пока еще врио губернатора набрал около 83% голосов всех омичей. Явка превысила 40%.
Победу Александра Буркова уже признали его соперники.
- Пока мы полностью информацию не получили от членов избирательных комиссий. Наш штаб продолжает работать. Да, Бурков победил в первом туре, – цитирует РИА Омск-Информ кандидата от ЛДПР Алексея Ложкина.
Сам Ложкин набрал около 8% голосов.