Соперники Буркова признали его победу на выборах губернатора Омской области

10 Сент. 07:23 2018-09-10T07:25:02+03:00

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В Омской области завершились выборы губернатора, в исходе которых никто и не сомневался. Все эксперты и политологи отмечали: реальных конкурентов у Александра Буркова нет. В итоге он предсказуемо победил на выборах, причем с очень крупным разрывом. По последним данным областного избиркома, действующий пока еще врио губернатора набрал около 83% голосов всех омичей. Явка превысила 40%.

Победу Александра Буркова уже признали его соперники.

- Пока мы полностью информацию не получили от членов избирательных комиссий. Наш штаб продолжает работать. Да, Бурков победил в первом туре, – цитирует РИА Омск-Информ кандидата от ЛДПР Алексея Ложкина.

Сам Ложкин набрал около 8% голосов.