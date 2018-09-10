2018-09-10T07:07:30+03:00
Общество

Омичи устроили давку на бесплатном концерте Билана

Накануне билеты на выступление артиста раздавали на избирательных участках [видео]
Анна МИКУЛА
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На своей странице Билан написал, что в Омске пришлось выступать в шарфе, чтобы не простыть. Фото: instagram.comНа своей странице Билан написал, что в Омске пришлось выступать в шарфе, чтобы не простыть. Фото: instagram.com
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В честь выборов в Омске прошел бесплатный концерт Димы Билана. Накануне, 9 сентября, всем проголосовавшим вручали флаеры на выступление известного артиста. Желающих ими воспользоваться оказалось много. Кстати, некоторые решили заработать на подарке от чиновников и выставили врученные им билеты на «Авито».

Такие объявления разместили предприимчивые омичи в интернете. Фото: ВКонтакте

Такие объявления разместили предприимчивые омичи в интернете.Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Организаторы, кстати, учли прошлый опыт с выступлением певицы Полины Гагариной, которое подарили омичам на День города. Тогда на небольшом участке - в Омской крепости - началось настоящее столпотворение. Чтобы история не повторилась, на этот раз бесплатный концерт устроили на просторной площади перед «Континентом». Но давки избежать все равно не удалось. Очевидцы в соцсетях жалуются, что толпа напирала даже на маленьких детей. Люди пытались прорваться поближе к сцене.

Тем не менее, судя по многочисленным видео, публика была в восторге от выступления. Пришедшие подпевали, потом устроили флешмоб с бумажными самолетиками. Дима Билан поблагодарил поклонников и пожелал не совершать поступков, за которые потом будет стыдно. А вот выступать на бис отказался.

Билан.

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