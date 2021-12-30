Омское минэнерго возместит выпадающие доходы начавшему процедуру банкротства Омскгоргазу

Ранее Омскгоргаз уже получал субсидию в размере 54 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недополученные доходы при продаже газа населению по регулируемым ценам от правительства Омской области получат сразу четыре организации. В их числе АО «Омскгоргаз, ООО «Омская областная газовая», ООО «ГАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» и ИП «Скиллер В.А.». Соответствующее распоряжение размещено на сайте областного правительства.

Между тем, накануне АО «Омскгоргаз» в лице генерального директора Любови Моисеенко официально уведомила о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании акционерного общества несостоятельным, то есть банкротом. Ход дела будет возможен спустя 15 суток с даты публикации уведомления в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Местные СМИ связывают банкротство компании с иском генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ранее ведомство ходатайствовало о взыскании с лиц и структур, связанных с предприятием, порядка 2,3 млрд рублей.

По информации открытых источников, финансовые показатели газоснабжающей организации по итогам прошлого года показала убыток порядка 106,7 млн рублей.

Ситуация в компании действительно аховая. Буквально месяц назад Омскгоргазу из-за роста цен не хватило средств на закупку голубого топлива. Тогда несколько десятков многоквартирных домов остались без газа. Вопрос на контроль взяла областная прокуратура.