11-метровая ель, снежный городок и ледяные скульптуры

Омский НПЗ помог украсить исторический центр города

В украшении Омска к Новому году нередко участвуют компании региона. Например, Омский НПЗ в историческом центре города подготовил к праздничным торжествам набережную Оми. В сквере установлена новогодняя ель (11-метровая!). Причем, вся ее территория украшена гирляндами и иллюминацией. Кроме того, предприятие построило снежный городок с горками и ледяными фигурами в Советском парке. На строительство ушло более 300 кубометров льда. Еще одна ледяная горка с фигурами главных персонажей Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой - появилась в сквере Молодоженов.

«Омский НПЗ поддержал наш проект по реновации территории набережной Оми, - сообщил вице-мэр Омска Анастасия Терпугова. - Благодаря предприятию в самом центре города появилась еще одна точка притяжения для омичей. Мы уже получаем позитивные отклики от горожан, которые приходят целыми семьями отдохнуть в красивом месте, сделать красивые фото. Вместе мы сделали большое и важное дело - добавили праздничного настроения жителям, чтобы Омск стал еще уютнее и комфортнее».

Отметим, что и ледяным городком Омский НПЗ не ограничился. Воспитанники детских домов из отдаленных районов Омской области стали участниками благотворительной акции «Письмо деду Морозу» и получили более 100 подарков от сотрудников нефтеперерабатывающего завода.