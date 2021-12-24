Число безработных в Омске уменьшилось

В банке вакансий 39 тысяч свободных по рабочим специальностям Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне заместитель министра труда и социальной политике региона Ирина Варнавская рассказала об основных трендах сферы трудоустройства.

Она рассказала, что прошлый 2020-й год Омская область завершила с высоким уровнем безработицы. Согласно указам президента РФ чиновники в течение 2021 года, как могли, ситуацию исправляли. Официально отрицательные показатели по итогам работы в этот период стали много лучше: численность безработных к ноябрю этого года снизилась на 28,5 тысяч человек.

Временная занятость – выход или нет?

- Сейчас в регионе всего 13 тысяч безработных граждан, - отметила Варнавская. И в основном, это жители районов Омской области. Здесь работа требуется 10 тысячам трудоспособным гражданам. И все, что им может предложить сегодня минтруд, это рабочие специальности. Спрос на рабочую силу увеличивается, как отметила чиновница, в банке около 39 тысяч таких вакансий.

Чтобы в дальнейшем избежать подобных статистических перекосов по спросу и предложению не возникало, в данный момент региональная служба занятости проходит намеченную ранее модернизацию. Суть такая: банк вакансий и резюме постоянно мониторят, оперативно отыскивают и предлагают востребованные направления. В конце года – это трудоустройство молодежи и трудоустройство для тех, кому срочно необходима работа. Чтобы закрыть потребность в срочном трудоустройстве, минтруд в уходящем году занимался созданием временных рабочих мест – всего 37 тысяч.

Открыть обновленные центры планируют в начале января 2022-го, здесь будет проходить работа по профориентации и помощи в поисках работы. Возможно, за этим последует реорганизация информационных сервисов для граждан и работодателей, направления по обучению кадров.

Всего в отрасль трудоустройства в следующем году будет направлено 145 млн рублей из регионального бюджета. Для сравнения: в 2021 году на создание резерва из временной работы ушло около 45 млн.

Также, по признанию Варнавской, в регионе всячески поддерживают идею самозанятости – за год зарегистрировано 31 300 человек. Выдают соцконтракты: из 5 тысяч отработано 4700.

- В настоящий момент разрабатывается специальная комплексная программа, которая затрагивает профориентацию и закрепление молодежи на Омской земле, - подытожила чиновница. Ухудшение ситуации на рынке труда ведомство видит только как следствие введения новых ограничений по коронавирусной инфекции. Если меры не ужесточат, принципиальных изменений в сфере омского трудоустройства не прогнозируют.

Низкая зарплата и рады только молодым

Официально безработному 58-летнему омичу Юрию Головкову не повезло вдвойне. Сначала инженер с многолетним опытом работы попал под пенсионную реформу, и возможность выхода на заслуженный отдых отступила на полные пять лет. Затем, в конце 2019 года в результате штатных сокращений и реорганизации завода «Сатурн», он оказался безработным. С январе 2020 года и по нынешний день – числится на бирже труда.

- Главная проблема нашего рынка, скорее даже не в отсутствии вакансий: и рабочих, и инженерных специальностей хватает, но заработная плата очень низкая. При нынешней инфляции и резких скачках цен вам предложат 25-32 тысячи рублей. Что касается более высоко оплачиваемых вакансий, их предлагают в службе занятости, но работодатели не хотят брать в штат сотрудника предпенсионного возраста, - пояснил Юрий Владимирович.

За два года сотрудничества с минтрудом Юрий всерьез рассматривал четыре предложения, но как сам признается, зачастую не совпадало направление деятельности, и его никто не стремился переучивать: работодателю нужны готовые сотрудники, где-то, как уже говорили, соискатель не прошел по возрасту, однажды приехал по предложенной вакансии, но место оказалось давно занятым.