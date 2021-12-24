Павлоградский район: об успехах, нацпроектах и планах на 2022 год

Участок отремонтированного дорожного полотна.

Об этом говорят и огромная площадь сельхозугодий, и большое количество голов крупного рогатого скота, и субъекты хозяйственной деятельности, среди которых есть крупные и динамично развивающиеся сельхозпредприятия. Но особое внимание в районе уделяется развитию благоустройства. Забота о павлоградцах у местной власти - в приоритете.

Руководить таким большим районом, безусловно, нелегко. Но грамотное управление администрации района во главе с Александром Владимировичем Сухоносовым, получение господдержки через участие в государственных проектах дают возможность вывести район в ряд финансово стабильных и закрепить на лучших позициях.

Здание детской школы искусств после капитального ремонта.

О налогах

За достижения в сфере развития налогового потенциала, благодаря инициативе губернатора Омской области Александра Буркова, Павлоградский район стал получателем дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Эти средства позволили отремонтировать имеющееся муниципальное имущество и привлечь дополнительно арендаторов, что привело к увеличению доходов районного бюджета.

Ремонт фасада здания библиотеки.

О ремонте и строительстве дорог

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2021 году завершено строительство автодороги к животноводческой ферме с. Милоградовка (1660 м). Выполнены работы по ремонту дорог в р.п. Павлоградка: ул. Омская, ул. Волгоградская, ул. Мира, пер. Школьный, ул. Коммунистическая, ул. Северная. Всего по строительству, ремонту, содержанию автодорог поселений Павлоградского района выполнены работы на сумму свыше 100 млн руб. Безусловно, в районе планово ведутся работы по содержанию дорог.

Об отопительном сезоне и газификации

Согласно утвержденным графикам и планам, отопительный сезон начат в срок. В 2021 году на территории Павлоградского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» завершено строительство важного объекта - «Газоснабжение микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка» (строительство разводящих внутриквартальных сетей газоснабжения). На сегодняшний день объекты социальной сферы и населения, расположенные в с. Тихвинка, переведены на индивидуальные теплоисточники, работающие на природном газе. Убыточная угольная котельная выведена из эксплуатации.

Об образовании и культуре

Обновленный фасад Хорошковской школы.

В центре внимания руководства района всегда остаются отрасли социальной сферы. В завершающемся году только на создание условий для организации образовательного процесса направлено 16,5 млн руб., из которых 8,2 млн руб. изысканы в местном бюджете. В рамках реализации национального проекта «Образование» в Богодуховской и Хорошковской средних школах для молодого поколения были созданы «точки роста» - с современным оборудованием для развития молодежи; Богодуховская, Южная средние школы и Павлоградская гимназия получили современное цифровое оборудование (ноутбуки, МФУ, серверы, интерактивные панели); проведен ремонт в спортзале Хорошковской школы. В период подготовки к началу учебного года осуществлены полный и частичный ремонты кровель в 6 образовательных учреждениях, ремонт фасадов зданий д/с «Солнышко» и Хорошковской средней школы, замена 275 оконных блоков на ПВХ, входных дверей в здании д/с «Солнышко» и Липовкутской школе, ремонт школьных систем отопления и утепление теплотрасс, ремонт систем канализации и водопровода. Неузнаваемо преобразился главный спортивный объект района, в котором осуществляет деятельность детский спортивный центр, объединяющий в спортивной деятельности более 1000 ребят.

Легкоатлетический манеж КСК «Юбилейный».

В рамках нацпроекта «Культура» реализовались сразу две программы - по капитальному ремонту детской школы искусств и по модернизации детской библиотеки. Муниципальный бюджет дополнительно к федеральным и областным средствам направил более 5,5 млн руб. Капитальный ремонт здания детской школы искусств стал отличным подарком павлоградцам к 54-му дню рождения школы. В январе 2022 года будет открыта районная детская библиотека. К радости ребят, теперь у них будет в распоряжении библиотека нового поколения, современного формата. Также в этом году в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» был освоен 1 млн рублей на ремонт системы отопления Новоуральского культурно-досугового центра. В Павлоградском районе планируют продолжить в 2022 году работы по ремонту учреждений.

Кропотливая работа администрации Павлоградского района очевидна. Как бы ни было сложно, несмотря на непростую ситуацию, характерную сегодня для сельской местности, руководство района делает все возможное для сохранения и развития всех сфер деятельности, продолжая решать все текущие вопросы, в том числе напрямую связанные с комфортным проживанием сельчан.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой администрации Павлоградского района.