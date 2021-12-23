Банк «Открытие» - большие финансовые возможности

Управляющий банком «Открытие» в Омской области Алексей Денисов.

На этом фоне человек, имеющий сбережения, задается вопросом, где лучше хранить деньги и как грамотно пользоваться банковскими продуктами, чтобы не только сберегать, но и приумножать свои честно заработанные. Разбираемся в финансовых тонкостях с управляющим банком «Открытие» в Омской области Алексеем Денисовым.

- Алексей, стоит ли хранить деньги в банке? Что вы как специалист посоветуете омичам?

- В этом году значительно выросла ключевая ставка Центрального банка России. Это связано с попытками погасить инфляцию. Соответственно, ставки по стандартным продуктам: депозитам, вкладам, накопительным счетам - в банках продолжают расти. Базовый тренд этого года - переток средств населения с классических депозитов на накопительные счета, которые работают в формате ежедневного приходно-расходного изменения: в мобильном приложении банка открывается счет-копилка, деньгами с которой можно свободно распоряжаться: снимать и пополнять счет, - при этом на остаток средств будут начисляться проценты. В банке «Открытие» такие карты имеют доходность от 6% годовых.

Сегодня население хочет не только сберегать средства, но и приумножать их - инвестировать. Формат вклада, накопительного счета - это все-таки формат сбережения денег от инфляции, он подходит тем, кому надо разместить средства на срок от месяца до двух лет. Если вы задумываетесь о большем сроке и более доходном размещении свободных средств, то стоит подумать об инвестиционных и страховых инструментах. Мы предлагаем клиентам два базовых страховых продуктах - инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и накопительное страхование жизни (НСЖ). ИСЖ подходит для вложения на срок более трех лет, его не нужно пополнять, но в случае необходимости будет непросто срочно изъять денежные средства. НСЖ больше подходит тем, кто совсем не умеет откладывать, но задумал, к примеру, накопить приличную сумму на момент окончания ребенком школы. Все продукты имеют свои плюсы и минусы, о которых мы говорим, консультируя своих клиентов. А вот непрофессионалам самостоятельно заниматься инвестициям и игрой на фондовом рынке я бы не советовал. Это сложный рынок, на котором хорошо ориентируются только специалисты.

- По каким критериям нужно выбирать надежный банк?

- Я рекомендую выбирать банки из топ-20, которые проверены временем и сформировали определенные масштабы своей деятельности. Нелишним будет посмотреть позиции банка в различных профессиональных рейтингах - российских и международных. Еще один хороший признак - если у банка есть управляющая компания. Так, к примеру, банк «Открытие» работает в группе, где есть своя управляющая компания, брокерская, лизинговая, страховая компании с высокими рыночными позициями. Банк «Открытие» по разным показателям входит в топ-5 и топ-7 крупнейших банков нашей страны и, что немаловажно, является государственным банком.

- От чего зависит доходность по вкладам?

- Логика простая: чем больше денежная сумма и длиннее срок, тем больше ставка по вкладу. Если какой-то банк обещает вам очень высокий процент по вкладу - это повод серьезно задуматься о его благонадежности. Ставка выше рыночной говорит о высоком риске. Но есть возможность безопасно увеличить свою ставку, отталкиваясь от базовой: так, в банке «Открытие» для зарплатных клиентов банка, а также для зачисляющих на его карту пенсию и т.п. подключается дополнительная программа лояльности с прибавкой к вкладу 0,2%.

- Каковы гарантии по вкладам в банке «Открытие»?

- На территории России действует система страхования вкладов. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается государством клиенту в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей. К тому же банк «Открытие» является государственным банком, а это еще один существенный фактор в пользу его надежности и стабильности.

- Покупка жилья в ипотеку интересует граждан вне зависимости от ситуации на рынке недвижимости. На каких условиях можно взять ипотечный кредит в банке «Открытие»?

- Ипотека сегодня - самый популярный вид кредитования населения. В Омской области на ее долю в портфеле приходится более 40%, и она имеет тенденцию роста. Общаясь с клиентом, мы подбираем ему именно тот ипотечный кредит, который будет для него оптимален. А выбрать есть из чего - в банке предлагается 14 ипотечных программ! Самая популярная из них сегодня - семейная ипотека со ставкой от 4,75%. Если вы успеваете выйти на сделку в 2021году, то получаете дополнительную скидку 0,2% к ставке.

- Расскажите: как можно с выгодой для себя одновременно пользоваться кредитной и депозитной картами?

- Это не только можно, но и нужно делать! На дебетовую карту вы зачисляете свои средства - заработную плату, пенсию и т.д. - и сразу кладете их на счет-копилку под 6% годовых. А тратите деньги в рамках лимита кредитной карты в течение так называемого льготного периода, когда пользование деньгами с нее - абсолютно бесплатное при условии погашения потраченной суммы до окончания льготного периода. В банке «Открытие», к примеру, есть кредитка «120 дней» с льготным периодом 120 дней. В течение первых 90 дней можно не гасить задолженность - у нас нет такого требования, как во многих банках, о ежемесячном внесении минимального взноса. Первые платежи вы начинаете вносить по истечении этого срока. Наша кредитная карта позволяет снимать денежные средства в банкомате любого банка без комиссии. Это симбиоз кредитной карты с кредитом наличными. Если вы пользуетесь картой регулярно и совершаете покупки до 10 тысяч рублей в месяц, годовое обслуживание карты будет для вас бесплатным. В течение этого периода отложенные на счет-копилку деньги растут, принося вам доход. По истечении льготного периода закрываете кредит и начинаете зарабатывать на этой комбинации снова. Кроме того, какой бы из карт вы ни пользовались при расчетах, вы получаете рублевый кешбэк 1-2%, и он общий по всем вашим картам. Получается, что вы и на копилке 6% годовых заработали, и кешбэк рублевый получили.

- Можно ли без комиссий оплачивать кредит через терминалы/банкоматы банка, интернет-банкинг?

- Если у вас есть кредит в банке «Открытие», мы выпустим вам бесплатно дебетовую карту, с которой и будут гаситься платежи - ходить никуда не придется. Если же вы получаете зарплату в другом банке, то с чужой дебетовой карты через приложение можно абсолютно бесплатно пополнить счет дебетовой карты банка «Открытие».

Где хранить деньги - личное дело каждого. Но прятать их дома под подушкой нецелесообразно: деньги должны работать, а домашняя копилка уж точно не принесет вам дохода, вы станете только беднее - минимум на уровень инфляции. Приходите в банк «Открытие» - мы всегда проконсультируем, расскажем о наших продуктах, чтобы ваши денежные средства не только сохранялись, но и приумножались.

Подробности на сайте https://www.open.ru/ ПАО Банк «ФК Открытие» Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014г.

Фотоматериал предоставлен пресс- службой ПАО Банк «ФК Открытие»

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