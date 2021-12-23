Позвольте вам помочь: вакцинация 60+

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» расскажет о вакцинации лиц данной категории.

С начала 2021 года свыше 1,5 млн человек проинформировано «СОГАЗ-Мед» о вакцинации. Большая часть проинформированных - застрахованные старше 60 лет.

Начнем с того, что вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения коронавирусной инфекции и возможных необратимых последствий. Люди старшего возраста переносят заболевание более тяжело, чем молодые, однако в целом на прививку реагируют гораздо легче. По данным врачебных исследований, это связано с особенностями иммунной реакции организма в таком возрасте.

Если после прививки возникли побочные реакции: повышение температуры, боль в месте укола, общее недомогание и головная боль, - эти симптомы, как правило, проходят не более чем за двое суток. Применяющиеся сегодня в нашей стране вакцины прошли клинические исследования на добровольцах от 60 лет, поэтому их безопасность и эффективность именно для лиц этого возраста доказаны.

Среди застрахованных популярен вопрос: являются ли хронические заболевания противопоказанием для вакцинации? Ответ на него звучит так: обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, поскольку люди с хроническими заболеваниями больше других рискуют заболеть Covid-19 в тяжелой форме. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет - это дополнительные поводы для вакцинации; наличие множественных хронических заболеваний и гериатрических синдромов не являются противопоказаниями. Следует учесть, что прививка должна выполняться в период ремиссии хронического заболевания. Вакцинация может быть проведена через 2-4 недели после острого заболевания/купирования обострения хронического заболевания, а при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Если пациент по состоянию здоровья принимает лекарства, это не значит, что прививка ему противопоказана. Перед проведением вакцинации проконсультируйтесь с лечащим врачом, и, возможно, он скорректирует схему лечения.

Если же застрахованный переболел Covid-19, то прививку все равно следует сделать через определенное время после выздоровления, а также обязательно пройти углубленную диспансеризацию.

Все эти меры должны способствовать увеличению числа людей, защищенных вакцинацией, и приблизиться к уровню, достаточному для формирования коллективного иммунитета. Сейчас этот уровень по стране приблизился к 50%, а целевой показатель составляет 80%.

«В целях повышения доступности медицинской помощи «СОГАЗ-Мед» проводит информирование населения о необходимости вакцинации, прохождения углубленной диспансеризации для перенесших заболевание, о возможности пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус, порядке получения медицинской помощи в период пандемии, - комментирует генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Д. В. Толстов. - Страховыми представителями «СОГАЗ-Мед» ведется активная работа с застрахованными старше 60 лет, так как мы понимаем необходимость персонального подхода к таким гражданам. Наши специалисты помогают им получить медицинскую помощь, записаться к врачу и на вакцинацию, отвечают на вопросы о профилактике здоровья. Здоровье и спокойствие застрахованных являются безусловным приоритетом деятельности «СОГАЗ-Мед».

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что застрахованные по ОМС граждане могут записаться на вакцинацию от Covid-19, воспользовавшись сервисом на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru либо телефоном горячей линии 8-800-2000-112. Также запись на прививку может осуществляться по телефонам медицинских организаций, при посещении медицинских организаций или через их сайты.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

«От лица компании «СОГАЗ-Мед» и от себя лично поздравляю всех наших застрахованных с наступающим Новым, 2022 годом!

Пусть в Новом году исполняются все заветные мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы, радостны и счастливы!», - отметил директор Омского филиала «СОГАЗ-Мед» Михаил Георгиевич Тиванов.

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Лицензия ОС № 3230-01 от 28.02.2019 г.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

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