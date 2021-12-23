Край достойных дел

Глава Муромцевского муниципального района Вячеслав Владимирович Девятериков поздравляет земляков с Новым Годом.

Развитие малых территорий – то, что сегодня находится в приоритете управленцев на государственном уровне. В период тотальной экономии федеральный центр готов инвестировать в те отдалённые уголки России, где уже ощутим результат, где муниципалитеты готовы прикладывать немалые усилия для дальнейшего качественного экономического скачка.

К таким в Омской области можно отнести Муромцевский район. Без преувеличения, этот край – оазис первозданной сибирской природы и экономически значимый центр региона.

Выращиваем урожай

Основу жизни района составляет сельское хозяйство. Сегодня на территории работают семь крупных аграрных предприятий, 45 крестьянских фермерских хозяйств и около 7800 личных подсобных. Вполне предсказуемо, что суровые погодные условия не балуют аграриев северного района. Хозяйственники трудятся в зоне рискованного земледелия. Но, тем не менее, упор здесь ставят на развитие растениеводства. Положительных результатов и целых 61% в общем объеме сельхозпродукции достигают за счет внедрения последних технологий. Например, цифровизации на всех этапах, которая позволяет достигать прогнозируемых и точных показателей.

Выращивают самые разные культуры. Зерновые, кормовые и технические, в обязательном порядке – овощные. В ближайшее время муромчане готовы подключиться к решению задачи, поставленной на уровне правительства области, - вывести регион на самообеспечение по выращиванию картофеля и других овощей. Чтобы жители омских городов и сёл не зависели от стоимости, навязанной извне, например, иногородними и иностранными поставщиками продуктов.

Вторая сферы – животноводство. Здесь тоже с максимальной отдачей работает внедряемая «цифра»: для пристальной работы с поголовьем и контролем высокого уровня качества получаемой продукции.

Труд на земле – он вообще самый сложный. Поэтому особенно приятно, когда муромцевских тружеников отмечают на региональном уровне. По итогам 2021 года министерство сельского хозяйства Омской области отметило сотрудников ООО «Колхоз Чопозова» почетным третьим местом в трудовом соревновании между сельхозорганизациями Северной лесостепной зоны.

Также Скобелев Алексей Степанович тракторист-машинист по итогам трудового соревнования работников сельхозпроизводства Омской области за достижение высоких показателей при уборке льна-долгунца занял второе место. Сотрудник другого предприятия – ООО «Колхоз Чопозова» - тракторист-машинист Фомин Алексей Александрович в этом же соцсоревновании занял уже почётное первое место.

Встречаем туристов

Другим приоритетным направлением Моромцевского района можно назвать туризм. Да, инфраструктура и сервис пока хромают, для уверенной работы нужны серьезные и быстрые инвестиции, да и усилий стоит приложить немало. Но первые шаги сделаны, и отступать назад здесь не собираются. На территории района функционирует 9 баз отдыха, 5 гостевых домов, гостиничный комплекс «Биатлон», гостиный дом «Ермак», гостиница «Серебряный берег», готовые круглогодично принимать до 1500 туристов. И путешественники, успевшие посетить Муромцево, приезжают в район за удивительной природой, прогулками по реликтовому сосновому бору, купанием в озерах с лечебной водой. Постепенно достопримечательности обустраивают для удобства туристов. Муромчане прокладывают аллеи и пешеходные дорожки, устанавливают и следят за сохранностью памятников, появляются современные музейные выставки. Не так давно построили лыжероллерную трассу, оборудовали электроподъёмниками гору для спуска на тюбингах.

Оставляем культурный след

И если одни едут сюда за экстремальными развлечениями и свежим воздухом, другие находят в Муромцевском районе достаточно интересные следы истории и культуры. Ведь Муромцево – малая родина известных россиян. Ученого и писателя Бориса Пантелеймонова, спортсмена-биатлониста Владимира Барнашова, актера Михаила Ульянова. В честь последнего в районе открыт именной Мемориальный зал.

Неизменный интерес у гостей вызывает палеонтологическая коллекция Муромцевского историко-краеведческого музея, одна из наиболее полных среди музеев Омской области. Последний из экспонатов – клад сокровищ, найденный на территории района – привлекает в музей все новых и все более молодых посетителей.

При этом сотрудники исторического музея тоже не отстают от времени: для туристов разработана интерактивная программа «Знакомство с русской традицией». Организаторами выступили эксперты и специалисты Центра русской традиционной культуры «Родники Сибирские». Программа выполнена с максимальной исторической точностью. В игровой форме гостям рассказывают о жизни предков, населявших Муромцевскую землю сотни лет назад.

Защищаем природу

Потенциал для инвесторов в регионе тоже наращивают. Сегодня предпринимателям предлагают освоить по крайней мере 5 точек потенциального роста – инвестиционных площадок, расположенных в разных уголках района.

Руководство Омской области работает над расширением местной инфраструктуры, в том числе – увеличением доли асфальтированных дорог. Другое направление – природоохранная деятельность – включает мероприятия по защите 314 тысяч га леса. В последние годы, благодаря софинансированию из разных бюджетных уровней, в районе достигают исторически максимальных показателей по лесовосстановлению. В текущем году усилиями САУ «Муромцевский лесхоз» было высажено 62,5 га лесных культур, а 50 га дополнены лесопосадками.

Впоследствии за зелеными насаждениями неустанно следят, предотвращая лесные пожары. В 2021 году было обнаружено и ликвидировано 34 лесных пожара на площади свыше 3 тысяч га. Для успешной работы в этом направлении удалось расширить парк техники. За счет собственных средств муниципалитет приобрел 2 единицы техники для отдаленного участка леса при чрезвычайной ситуации. Кроме того, в рамках нацпроекта по сохранению лесов, лесхоз получил лесопожарный трактор стоимостью свыше 5 млн рублей.

Привлекаем кадры

Думают в районе также о благополучии и стабильном положении простых людей, их уверенности в завтрашнем дне и комфортном уровне проживания. В последние два года по программе «Формирование комфортной городской среды» при содействии администрации Муромцевского городского поселения выполнено благоустройство на пяти территориях р.п. Муромцево. В список вошло строительство детской спортивной площадки, детского парка, площадей, пешеходного тротуара, уложена тротуарная плитка в центре Муромцево, установлено освещение. Работы по обустройству улиц будут продолжены и в будущем году.

Из областных программ в Муромцевском районе наиболее активно ведется «Жилье». Потенциал направления работает на привлечение в район молодых специалистов для здравоохранения, образования, культуры и др. Так в 2019 году, объявленном годом молодого специалиста, по программе «Жилье» при поддержке областного бюджета завершили строительство 33-квартирного дома. Квадратные метры раздали молодым сотрудникам бюджетной сферы. В 2020 году был также подготовлен проект на строительство 40-квартирного дома. Готовая жилплощадь целиком будет отдана по договору служебного найма таким же сотрудникам.

Параллельно, при поддержке областного бюджета, по программе «Молодая семья», на протяжении 5 лет муромчане получают социальную помощь для приобретения своего жилья.

А для того, чтобы молодые кадры не уезжали в другие районы области, с ними ведется адресная работа. На индивидуальных условиях и путем наставничества в 2019 году после обучения в Омске в район приехали 57 молодых специалистов, а в следующем – еще 15.

Поздравляем жителей родного региона

Уважаемые соотечественники! Дорогие земляки!

В уходящем 2021 году – одном из самых сложных в новейшей истории – мы сумели сделать много важных дел. Мы вместе благоустраивали наши улицы, строили дороги, выращивали и собирали урожай, заботились друг о друге!

Желаю каждому из вас, чтобы будущий год принес Вам не меньше добрых начинаний, а еще радость и удачу! Чтобы достаток, уют и любовь царили в Ваших семьях! Чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы и счастливы!

Глава Муромцевского муниципального района Вячеслав Владимирович Девятериков.