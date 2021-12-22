Готовимся к Новому году и рождественским праздникам Продукты на праздничный стол от омских рынков

А чтобы приготовить такой стол для родных и близких, отправляйтесь за покупками качественных и, конечно, свежих продуктов на старый добрый рынок. О том, что предлагают рынки омичам, рассказывает генеральный директор МУП г. Омска Александр Алгазин.

- Александр Валерьевич, все чаще и чаще омичи, когда хотят приобрести качественные и свежие продукты, отправляются за покупками на омские рынки. Как удалось так преобразить рынки и привлечь омичей?

- В течение 2021 года на каждом рынке проведены ремонтные работы помещений - мы вкладываем немало сил и средств в обновление торговых площадей. И на 2022 год у нас большие планы по благоустройству. Конечно, особое внимание мы уделяем санитарно-эпидемиологической безопасности. Очень важно, на мой взгляд, что мы продолжаем традицию проведения Губернских ярмарок, делая их интересными и привлекательными для покупателей. Для этого был внедрен событийный контент нового формата - мастер-классы, обзоры и дегустации продуктов, различные информативные и призовые акции. Пандемийный год внес свои корректировки в маркетинговую политику, но мы надеемся, что скоро мы сможем вернуться к этому формату и предложим покупателям много нового.

- Какая продукция пользуется наибольшим спросом у омичей?

- Товаропроизводители из районов Омской области, приезжающие на Советский, Ленинский, Левобережный и Центральный рынки, предлагают омичам огромный выбор мяса, мясных деликатесов, домашнюю птицу, коровье и козье молоко, сливочное масло ручного боя, яйца, сыры. Все это пользуется огромным спросом всегда, в преддверии новогодних праздников особенно, поскольку омичи хотят видеть на своем столе экологически чистые и качественные продукты от местных производителей. Благодаря таким производителям у горожан есть возможность купить свежие и вкусные продукты по доступным ценам.

- Как организована торговля в пандемийное время? На что вы усиленно обращаете внимание?

- Уже два года мы работаем в новых и непривычных для нас условиях. Сейчас уже и мы, и покупатели привыкли к этим условиям. Мы тщательно выполняем все требования Роспотребнадзора в части обеспечения безопасности посетителей и следим за тем, чтобы покупатели соблюдали дистанцию и использовали средства индивидуальной защиты. На входах в рынки установлены дезинфекторы для рук, имеются и бесплатные маски. Кроме того, изменен график уборки помещений: теперь тщательная санитарная обработка торговых залов, входных групп и оборудования с использованием обеззараживающих средств проводится несколько раз в течение рабочего дня. Также несколько раз помещения проветриваются. В условиях сложной эпидемиологической обстановки это нужные требования, и мы их соблюдаем, заботясь о здоровье омичей.

Покупатели могут быть уверены: на муниципальных рынках они всегда могут безопасно приобрести качественную продукцию, которая сделает меню их повседневного и новогоднего стола вкусным, разнообразным и полезным.

Приглашаем за покупками на муниципальные рынки.

Будем рады видеть у себя фермеров, местных производителей и всех, кому мы сможем помочь найти своего покупателя!

Дорогие омичи и жители Омской области!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, мечты и победы.

Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется искренне пожелать, чтобы все, о чем вы мечтаете и загадали на Новый год, исполнилось!

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, а наступающий год принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи. Желаю крепкого здоровья, удачи, любви вам и вашим близким!

Хорошего настроения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года и Рождества!

Генеральный директор МУП г. Омска «Муниципальные рынки» Александр Алгазин.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой МУП г. Омска «Муниципальные рынки»