Чтобы людям стало жить лучше и комфортнее

Об этом и о том, как в целом сложился 2021 год для Любинского района, рассказывает его глава Абай Ракимжанов.

Глава Любинского муниципального района Омской области Абай Ракимжанов

В уходящем году в рамках нацпроектов в район привлечено порядка 437 млн рублей.

- Абай Курмашович, первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в населенные пункты вашего района, - это с любовью обустроенная городская среда. Расскажите, как этого удалось добиться?

- Понимая, что людям важно жить в комфортных условиях и на красивой территории, мы активно включились в работу над федеральным проектом«Жилье и городская среда» и ведем ее уже не первый год. С 2018-го по 2020 год было выполнено благоустройство шести общественных территорий на общую сумму более 50 млн рублей, а в этом году продолжалось благоустройство общественных территорий в рабочих поселках Любинский, Красный Яр, селах Алексеевка, Любино-Малороссы. В общей сложности на эти цели было направлено более 15 млн рублей. В Алексеевке и Любино-Малороссы построены детские спортивно-игровые площадки, в Любинском благоустроена привокзальная площадь, в Красном Яру - ул. Школьная.

Безусловно, эту работу мы будем продолжать и дальше. В будущем году в рамках реализации федерального проекта будет благоустроена ул. Первомайская в Красном Яру, планируется строительство парка «Здоровье» в р.п. Любинский. Для приобретения спортивного оборудования уже подана заявка на президентский грант.

Инициатива замелетеновцев стала примером для других поселений. Для участия в конкурсном отборе инициативных проектов граждан в 2022 году заявки подали Казанское, Протопоповское и Боголюбовское поселения.

Еще одна спортплощадка появилась в с. Замелетеновка - благодаря инициативе жителей, поддержке администрации и субсидии, которую администрация этого сельского поселения получила, победив в конкурсном отборе инициативных проектов на территории области.

В целом могу сказать, что в Любинском районе реализуется 10 национальных проектов, благодаря которым преображается облик сельских населенных пунктов и улучшается комфортность и качество предоставления услуг. В уходящем году в рамках нацпроектов в район привлечено порядка 437 млн рублей.

На привокзальной площади райцентра можно прогуляться и затем отдохнуть на удобных лавочках, сфотографироваться с арт-объектами: аркой с часами, скульптурой Любочки и Царской каретой

- Как идут работы по газификации в районе? Сколько населенных пунктов, домов уже газифицировано?

- Всего газифицированных абонентов в районе около 9100. А это почти 88% от общего количества домовладений в тех населенных пунктах, куда подведен газ.

В этом году в рамках областной программы с участием жителей выполнена газификация 5 населенных пунктов: деревень Бабайловка, Помогаевка, Быструха, Степановка и села Тавричанка. 160 абонентов планируют пользоваться голубым топливом.

Кроме того, мы провели опрос и сформировали адресный список домовладений, намеревающихся осуществить подключение своих домов в рамках догазификации по Любинскому району в будущем году.

- В нынешнем сентябре в деревне Калиновка была запущена в работу локальная станция очистки воды, благодаря которой 260 человек теперь обеспечены качественной питьевой водой. Как обстоят дела в других населенных пунктах?

- У нас завершено строительство водопроводных сооружений для р.п. Красный Яр. Стоимость этого проекта составила 33,2 млн рублей. В настоящее время идет приемка объекта с последующим переключением порядка около 2000 жителей поселка на качественную питьевую воду.

В ближайшие два года планируется продолжить работу в этом направлении - будут реконструированы водопроводные сети и установлены очистные сооружения в селе Тавричанка, приобретена и установлена локальная станция очистки воды в д. Степановка Увало-Ядринского поселения. Благодаря этому более 3700 жителей района будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

- Экономика Любинского района всегда была на высоте: передовое сельское хозяйство, крупные промышленные предприятия, развитая инфраструктура. Конец года - хороший повод остановиться и оглянуться назад, для того чтобы подвести итоги.

- С точки зрения исполнения бюджета год можно назвать стабильным. Как говорят финансисты, параметры бюджета в целом исполнены. Надеемся, что получим налоговых и неналоговых доходов на 50 млн рублей больше, чем в 2020 году. Это связано с увеличением поступлений НДФЛ, доходов от продажи и арендной платы за земельные участки, ростом заработной платы на предприятиях Любинский МКК, птицефабрика «Любинская» и в бюджетных учреждениях района.

- Чего удалось достигнуть в инвестиционных проектах?

- В 2021 году в нашем районе реализовывались 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 6,5 млрд рублей.Основной приток инвестиций отмечен в пищевой промышленности и сельскохозяйственном производстве. На АО «Любинский МКК» введены в эксплуатацию очистные сооружения стоимостью 220 млн рублей, а в будущем году здесь планируется ввод в эксплуатацию цеха цельномолочной продукции. Сельскохозяйственные организации приобретали технику, оборудование, строили ангары для хранения зерна, приобретали скот и земельные участки. Строительные организации построили многоквартирные жилые дома общей площадью 1,2 тыс. кв. м. Строились магазины, спортивные объекты, открывались объекты общественного питания, сферы услуг.

Что касается сельского хозяйства, то нам удалось сохранить все сельскохозяйственные организации и ИП. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, валовой сбор зерна был выше, чем в прошлом году, на 600 тыс. тонн. В достаточном количестве заготовлено кормов и семян под урожай будущего года. ПФ «Любинская» за 10 месяцев текущего года увеличила поголовье птицы на 32% и производства яйца на 35%. Предприятия пищевой промышленности также работают стабильно. По итогам 9 месяцев отгружено продукции с ростом 4,3% к аналогичному периоду прошлого года.

- Что можно посмотреть туристу в Любинском районе в новогодние праздники?

- Ежегодно проводится цикл новогодних мероприятий. И самое главное - в конце декабря мы по традиции открываем в сквере Единения снежный городок для детей и взрослых, где устанавливается главная елка, снежные и ледяные фигуры, строятся горки для ребят разных возрастов. В этот день проводится большой праздник с театрализованным интерактивным представлением, играми, хороводами. На территории Центра национальных культур «Кладезь» и Любинского музея в праздничный период работает Усадьба Деда Мороза, где всех ожидает много интересного. Кроме того, у нас есть и другие туристические маршруты, которые мы покажем нашим гостям! Приезжайте к нам в район, мы всегда рады гостям!

От всего сердца поздравляю земляков с наступающим Новым годом! Новогодние праздники, пожалуй, самые любимые и ожидаемые. Они дарят нам радость, надежду на лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к стране, в которой мы живем и трудимся, к своей малой родине.

Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты и самые светлые желания! Пусть в вашем доме всегда будут душевный покой и достаток! От всей души желаю крепкого здоровья и оптимизма, новых значимых событий и достижений!

Глава Любинского района Абай Ракимжанов.

Фотоматериал предоставлен пресс- службой Любинского муниципального района Омской области.