Губернатор Омской области дал старт работе уникального исследовательского центра

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Центр «Селектум» входит в состав проекта «Газпром нефти» по созданию первого в стране современного катализаторного производства. Этот проект избавит российское производство топлива от зависимости от зарубежных поставок катализаторов, без которых этот процесс невозможен. Годовая мощность будущего завода «Газпром нефти» в Омске обеспечит потребность всех российских предприятий нефтепереработки в катализаторах и откроет возможность экспорта российской продукции на зарубежные рынки.

«Селектум» - это первая часть будущего производства. Сотрудники центра будут отвечать за качество продукции, а уникальное оборудование позволит оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач любого нефтеперерабатывающего завода. Старт работе центра «Селектум» дал губернатор Омской области Александр Бурков, посетивший предприятие с рабочим визитом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Этот проект очень значим для страны, так как будет обеспечивать в полном объеме катализаторами российскую нефтепереработку. На сегодняшний день от 70 до 100 процентов катализаторов приобретается за рубежом, - отметил глава региона. – Я хотел бы поблагодарить компанию «Газпром нефть» за то, что был выбран именно город Омск для строительства такого центра испытаний и завода катализаторов. Со своей стороны Правительство области предприняло шаги для того, чтобы вы работали в нашем городе - предоставили преференции. И сегодня мы видим, это было не зря».

Александр Бурков сообщил, что благодаря научной поддержке Сибирского отделения Российской академии наук и научных работников компании «Газпром нефть» регион получил совершенно уникальный центр испытаний, какого нет на сегодня ни на одном нефтеперерабатывающем заводе России. Причем, этот центр будет обслуживать не только Омский НПЗ, но и принимать заказы других отраслевых предприятий и компаний.

РЕШИТ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА

Как подчеркнул заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер, компания продолжает проект вместе с российскими учеными и опирается на отечественное сырье.

«В сотрудничестве с российскими учеными мы разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги. После пуска нового производства мы сможем обеспечить самыми востребованными типами катализаторов все российские НПЗ, полностью решив проблему зависимости отрасли в этой сфере от зарубежных производителей»,- сказал Анатолий Чернер.

Отметим, что в развитии проекта участвуют ведущие российские НИИ, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» в этот отраслевой проект превышают 30 млрд рублей.