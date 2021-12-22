«Золотые луга»: главный критерий в работе – качество

Безусловно, самый важный критерий в работе — качество. С самого начала компания выбрала четкую позицию: отказ от вредных добавок и консервантов. За безопасностью приходящей и уходящей продукции следит лаборатория. Десятки опытных сотрудников строго контролируют качество входящего сырья, готовой продукции, упаковки.

На начальном этапе происходит исследование приходящего молока: в нем определяется массовая доля жира, белка, кислотность, наличие антибиотиков, сохранение температурного режима. Далее оно проходит через процесс нормализации — доведение жирности и сухих веществ молока до стандартных показателей, отвечающих требованиям ГОСТа. Помогает сотрудникам в их важной работе новейшее оборудование, которое постоянно обновляется.

В лаборатории стоит уникальный анализатор молока последнего поколения. В Уральском федеральном округе кроме транснациональных компаний «Золотые луга» — единственные обладатели такого прибора. Он позволяет расширить линейку анализов, то есть на входе можно проверять сырое молоко на фальсификацию по большему количеству показателей, кроме того, это ускоряет процесс проведения анализов.

Молочное сырье сразу же переходит на производство. Это полностью автоматизированный и стерильный процесс.

Цепочка от производства до поступления продукции в точки продаж полностью закольцована: сотрудники могут мгновенно проследить процесс перемещения продукта, узнать температурный режим на каждом этапе и выяснить причину отклонений, чтобы в дальнейшем сразу устранить ее и не допускать ошибок в будущем.

Маркировка? Обязательно!

«Золотые луга» внедряют на производстве «Честный знак». Специальный QR-код гарантирует качество молочной продукции. В настоящее время компания перешла к заключительному этапу введения обязательной маркировки всей молочной продукции.

С 1 июня текущего года в России вступили в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

Напомним, что маркировка — это регистрация и учет продукции в государственной системе «Честный знак». Ее основная цель — обезопасить потребителя, предлагая ему только проверенный и качественный продукт.

На каждый товар наносится специальный код идентификации — Data Matrix, в котором зашифрована необходимая информация. Благодаря маркировке любой желающий может проверить качество продукта еще в магазине. Для этого нужно лишь отсканировать код в мобильном приложении «Честный знак».

Десертная коллекция йогуртов

Компания «Золотые луга» расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

Питьевой йогурт торговой марки «Золотые луга» выпускается в удобной ПЭТ-бутылке с ярким дизайном. В десертную коллекцию вошли вкусы: печеное яблоко — корица, лимонный пай и черничный пирог. Продукты разрабатывали максимально тщательно, чтобы найти именно тот вкус, который нравится потребителям. Для этого компания проводила фокус-группы с дегустациями.

Кроме того, был тщательно проанализирован и востребованный формат продукта. Так, со второй половины 2020 года потребители чаще приобретают товары в упаковках большого размера, и эта тенденция сохраняется. Поэтому принято решение новый йогурт выпустить в «семейном» формате — 720 граммов.

Добавим, в скором времени питьевые йогурты «Золотые луга» появятся не только в магазинах торговых сетей, но и в сервисах онлайн-заказа, где представлена продукция производителя.

ОФИЦИАЛЬНО:

В 2022 году филиал АО «Золотые луга» – молочный комбинат «Ситниковский» – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.

Zolotie-luga.ru

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