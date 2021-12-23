Производитель натуральных растительных масел ООО «ШиК»: из сердца Сибири с заботой о вашем здоровье

Директор ООО «ШиК», Сергей Николаевич Шилов

Об особенностях выпускаемых масел, новой линейке продукции, партнерах и расширении географии продаж рассказал глава компании Сергей Николаевич Шилов.

— Сергей Николаевич, чем особенна ваша продукция?

— Мы производим масла из собственного сырья, выращенного в Шербакульском районе Омской области. Компания уделяет большое внимание качеству производимого продукта и изготавливает нерафинированные масла исключительно технологией холодного отжима, не добавляя какие-либо иные примеси в виде пальмового масла, ГМО. Это важно, потому что только при холодном отжиме сырье не нагревается и все натуральные витамины сохраняются в первозданном виде. Продукты, произведенные в результате горячего отжима или экстракции, лишены своей биологической ценности. Да, они пригодны для кулинарии, в частности, для жарки, но не более того. Но именно масло холодного отжима привносит в рацион такие ценные элементы, как витамин Е («витамин молодости»), провитамин А, высокоолеиновую кислоту и другие важные для организма вещества. Производимые нами масла — подсолнечное, льняное, рыжиковое, горчичное, сурепицы, амарантовое и масло расторопши — все состоят на 100% из масел растений, их определяющих, без каких-либо добавок — мы дорожим своей маркой. Отмечу, что на полках российских магазинов не часто можно встретить растительные масла, произведенные холодным отжимом. А все потому, что при этом методе выделяется совсем немного продукта, в отличие от экстракции или горячего прессования. Производство натуральных растительных масел не может быть дешевым, потому как технология возделывания масличных довольно сложная и зависит от многих показателей.

—Многие омичи уже пробовали ваши масла и смогли их оценить по достоинству. А вот о новой линейке вашей продукции — фасованных семенах — наверное, еще не все знают.

— Да, действительно, мы запустили новую линейку продукции —фасованные семена льна и семена расторопши пятнистой. Сейчас все больше людей задумываются о здоровом образе жизни, это не может не радовать. Все-таки здоровье – самое ценное, что есть у нас. И не поддерживать его – величайшая глупость. Поэтому мы задумались о выпуске новой линейки полезной для организма продукции. Семена льна, к примеру, по праву считаются уникальным натуральным продуктом, который повышает защитные силы организма, налаживает пищеварительный процесс и работу желудочно-кишечного тракта, способствует потере веса, выводит токсины, обогащает организм ценными витаминами и минералами, в том числе Омега-3 и Омега-6. А семена расторопши нормализуют секреторную и двигательную функцию ЖКТ, улучшают аппетит, состав крови, снижают уровень сахара, являются также гепатопротектором и антиоксидантом. Предотвращают развитие атеросклероза, варикозного расширения вен, гипертонии.

Хочу обратить внимание, что мы контролируем весь процесс производства от посева до упаковки. Лен и расторопша растут в экологически чистой зоне Омской области, в процессе жизненного цикла растения мы избегаем использования средств химизации. Чтобы добиться гарантированной очистки семян 99.5% в любой упаковке, наша компания изобрела пятиуровневую технологию подработки семян с поля. Также мы избегаем сушки семян, чтобы сохранить и передать покупателю все питательные вещества. Наши семена можно добавлять в каши, кисломолочные продукты, салаты, хлопья, творог.

— Сергей Николаевич, где омичи могут приобрести продукцию вашей компании?

— Вы, скорее всего, видели по городу сеть магазинов у дома «Тюкалиночка». В данной обширной торговой сети представлена наша продукция — это натуральные нерафинированные масла и новая линейка фасованных семян льна и семян расторопши. Кроме того, мы плотно и продуктивно работаем с оптовым дистрибьютором ИП Алехно, благодаря которому наша продукция представлена в магазинах города и области. Продукты под нашей маркой охотно покупают не только во всех районах Омской области, а также в магазинах Новосибирской, Тюменской, Свердловской областей, Алтайского края и за пределами России. Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем искать возможности развития как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

— Сейчас покупатели все больше предпочитают совершать покупки через интернет-платформы. Это быстро, удобно и безопасно. Связано это не только с пандемией, но и укреплением внутреннего рынка, изменением потребительских привычек. У жителей нашей большой страны есть такая возможность — приобрести продукцию «ШиК» через интернет?

— Конечно, мы стараемся идти в ногу со временем. И понимаем, что у сегодняшнего покупателя нет времени на походы по магазинам. На сегодняшний день мы расширили географию продаж через интернет-магазин Ozon. Это одна из самых популярных в России платформ, где много вариантов оплаты и доставки в любые города России. Кстати, новогодние и рождественские праздники — замечательная возможность подарить своим близким, друзьям, приятелям то, что не просто порадует, но и принесет пользу их здоровью. Вы можете сделать заказ, оплатить его, а ваш близкий человек заберет его в ближайшем для него пункте выдачи или постамате. Когда подарок вызывает радость — это значит, он был выбран с душой. А если презент еще и полезен, это приятно вдвойне.

В основе нашей политики лежат два принципа: качество и цена. Мы контролируем весь процесс производства товара от посева до попадания на полки магазинов, а также добавляем минимальные наценки на наш товар, позволяя людям с разным уровнем дохода покупать натуральные продукты, полезные для здоровья. И самое главное — мы несем полную ответственность за качество нашей продукции.

В преддверии праздников хочется поздравить жителей Омска и Омской области с наступающим Новым годом и Рождеством. И пожелать крепкого здоровья, жизненных сил, энтузиазма, побольше улыбок и смеха, любви и позитива! Не забывайте заботиться о своем телесном и духовном здоровье, побольше отдыхайте и радуйтесь жизни!

С уважением, ООО "ШиК"