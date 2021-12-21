В Омске утвердили праздничную новогоднюю программу

Омская крепость. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Исполняющий обязанности мэра города Омска Евгений Фомин утвердил план мероприятий, посвященный новогодним и рождественским праздникам города.

Основу программы составляют экскурсионный праздничный маршрут «Пусть исполнятся мечты!», состоящий из шести локаций в центре города, городские смотры-конкурсы на лучшее оформление территорий, организаций и муниципальных учреждений, новогодний просветительский проект «Book-код в Новый год», новогодний творческий проект «ДедМоробус», новогодний видеомарафон «Однажды выпал снег», а также городской культурно-спортивный праздник «Рождественские катания».

Почта Деда Мороза

Череду новогодних творческих подарков для омичей в День рождения Деда Мороза 18 ноября открыл социальный проект «Сказочная Почта Деда Мороза», реализуемый специалистами омских муниципальных библиотек. Передать письмо и получить ответ можно во всех муниципальных библиотеках, а также на их официальном сайте, где доступен сервис, позволяющий написать и получить в ответ электронное письмо и новогоднюю открытку.

Сквер имени Дзержинского Фото: пресс-служба администрации города Омска

Новогодние лайфхаки

Кроме того, с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года специалистами Омских библиотек совместно с департаментом транспорта администрации города Омска будет запущен новый онлайн-проект «Book-код в Новый год». В салонах общественного муниципального транспорта планируется размещение трех тысяч новогодних стикеров с QR-кодом, в оформлении которых использованы элементы брендбука новогоднего оформления города Омска. Технология использования QR-кодов позволяет представить пассажирам общественного транспорта 55 коротких аудиосюжетов о книгах новогодней и рождественской тематики. Книги для чтения в печатном или электронном формате можно взять в библиотеках города.

Праздничные поездки

Еще один, ставший уже популярным, новогодний проект, предваряющий череду новогодних праздников – это новогодний маршрут «ДедМоробус». Автомобиль, оформленный в виде усадьбы Деда Мороза в выходные дни декабря – 25-26, 30-31, а также со 2 по 7 января будет проезжать микрорайоны административных округов города Омска, даря омичам музыкальные поздравления и создавая праздничное новогоднее настроение.

Воскресенкий сквер Фото: пресс-служба администрации города Омска

Авторские елки

Городской музей «Искусство Омска» готовит новогодний проект авторской ёлки «подЕЛЬники - 3», в рамках которого дизайнеры предложат нестандартные подходы к созданию главного атрибута праздника – ёлку созданную художником как произведение искусства.

Фееричное оформление

«Новогоднее оформление улиц и городских территорий в исторической части города также порадует омичей, – рассказала заместитель мэра города Омска Анастасия Терпугова. – Сквер им. Дзержинского, ул. Музейная, сквер Воскресенский, сквер Выставочный; улица Спартаковская составят новогодний экскурсионный маршрут городского променада с тематической и информационной составляющей, объединенных слоганом «Пусть исполнятся мечты!». Маршрут откроется для омичей с 28 декабря. На каждой локации маршрута будет оформлена фотозона с элементами в соответствии с тематикой и вдохновляющим слоганом, с вписанным в QR-код информационным материалом о достижениях омичей и грядущих событиях в городе». Омичи могут начать прогулку по новогоднему маршруту с любой тематической зоны, финальной точкой маршрута является историко-краеведческий комплекс «Омская крепость».

улица партизанская Фото: пресс-служба администрации города Омска

Прогулка с историей

Первая точка городского новогоднего маршрута – Сквер имени Дзержинского. Исторически сложилось, что это место являлось одной из первых городских площадок для проведения культурно-массовых мероприятий, поэтому здесь, воспользовавшись QR-кодом, омичи смогут узнать интересные факты об Омске как о городе народного творчества. Эта тема будет очень популярной в 2022 году, так как грядущий год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом народного творчества и нематериального культурного наследия. На этой точке новогоднего маршрута будет создан образ «Русской души» – гармонь. В образе ледяной скульптуры читается слоган – «Сохраняя традиции!»

- Второй точкой новогоднего маршрута станет улица Музейная. Пространство улицы будет оформлено в тематике космоса и сказки «Маленький принц». Здесь омичей встретят ледяные космические фигуры, арка желаний, новогодняя ярмарка. Локацию оформляет Министерство культуры Омской области. Символом Омска, как города космоса и науки на этой локации будет лабораторно-исследовательское оборудование – ледяной телескоп – микроскоп. Эта интересная фотозона никого не оставит равнодушным! Уходящий 2021 год был Годом науки и технологий, поэтому девизом этой тематической зоны будет «Совершая открытия!», – сообщила Анастасия Терпугова.

Улица Музейная Фото: пресс-служба администрации города Омска

Воскресенский сквер будет следующей тематической фотозоной новогоднего маршрута. На этой территории, которая в старом Омске имела название «Сад «Аквариум», был устроен лучший в городе гимнастический городок, а зимой заливался огромный каток. Злесь будет установлен ледяной пьедестал почета с кубком Победителя. В нашем городе спорта каждый может исполнить свои мечты «Ставя рекорды!». QR-код поможет нашим горожанам вспомнить, какими замечательными событиями была наполнена спортивная жизнь Омска, а предстоящий Чемпионат Мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Омске и Новосибирске в 2022 – 2023 годах, вдохновит на новые спортивные достижения.

Следующей точкой на пути прогуливающегося по городскому новогоднему маршруту будет улица Спартаковская. «Наш город доброты» – такую тему выбрали организаторы маршрута для этой локации. На пересечении улиц Тарская и Спартаковская перед Тарскими воротами будет установлена ледовая конструкция «Руки и птица, взлетевшая ввысь». Ведь словно птица, радостно взлетающая ввысь, исходит добро из человеческой души. А таких примеров и знаковых событий в нашем городе – множество, многие омичи смогли исполнить свои мечты «Даря добро!», узнать об этом снова поможет QR-код. Еще одним символическим событием в этой сфере жизни нашего региона в 2020 году стало утверждение Почетного знака «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Омской области».

Выставочный сквер Фото: пресс-служба администрации города Омска

Снежные фото-зоны

Одной из самых насыщенных и интересных тем развития и становления нашего города является тема «Наш город – сад». Эту тематическую фото-зону у входа в сквер Выставочный будет символизировать фигура «Снежинка и стрекоза». По задумке дизайнера царица клумб и трав стрекоза и хрупкая принцесса вьюги снежинка гармонично соединяться в оригинальный ледовый образ под девизом «Создавая красоту!». Знаковым событием для омичей в продолжение темы города – сада станет в 2022 году юбилейная 70-я выставка выставки зеленого строительства, садоводства и цветоводства «Флора». О достижениях омичей в развитии садоводства и растениеводства в Сибири поможет узнать QR-код.

Тоннель желаний

Главной праздничной площадкой и завершающей точкой Новогоднего маршрута станет Омская крепость. На входе в крепость будет установлена конструкция, представляющая собой слово ОМСК, в которой буква О будет красочным светящимся тоннелем, по которому можно пройти.

На территории крепости будет расположена городская елка (светодиодная конструкция - ель с бантом), световой фонарь, большая горка со световым тоннелем над скатом горки, малая ледяная горка с чашей-ловушкой для маленьких омичей, световая конструкция «качель», зимний сад и воздушный дом с подсветкой, различные фотозоны, у Тобольских ворот будет установлена ледовая экспозиция «Крылья счастья», символизирующая исполнение желаний. За денежной кладовой будет организовано ярмарочное пространство для омских ремесленников. Тобольские ворота и денежная кладовая будут иметь красочное световое оформление.

Отметим, что на символических окнах дома в Омской крепости будут перечислены достижения наших земляков, тех, кто благодаря труду, упорству, творчеству, смог осуществить свои мечты, которые стали значимыми событиями для региона, страны и человечества в целом.

Культурный Омск

В поддержку всего Новогоднего маршрута 31 декабря 2021 года с 12:00 в Омской крепости на больших видеоэкранах начнется трансляция праздничного новогоднего марафона «Однажды выпал снег…», в который войдут новогодние программы городских концертных и театральных коллективов, видео-открытки школ искусств и художественных школ, а также видео-поздравления культурно-досуговых учреждений.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, с 23:00 до 3:00 также планируется праздничная видео-трансляция с включением видео-поздравлений Президента РФ, Губернатора Омской области и Мэра города Омска. Видеоэкран со световым и звуковым оформлением будет работать 31 декабря, 1 и 2 января с 12:00 до 20:00.

Сказка, как в детстве

В каждом историческом здании Омской крепости будет реализован интерактивный проект: - в здании денежной кладовой: семейная интерактивная программа «Сказки у камина» историческая локация «Эпоха Петра I»; - в инженерной мастерской: детская театральная игровая программа «У Кота-Воркота», спектакль для детей «Репка»; - в здании дисциплинарной роты: мастер-класс по стрельбе из традиционного лука «Новогодняя стрельба», работа театральной студии кочевой театр, спектакль «Кочевое Рождество», интерактивная историческая экскурсия «Служилые люди Сибири»; - в здании арсенала: ремесленные мастер-классы, интерактивная выставка «Мастерская Деда Мороза»; - в здании цейхгауза: игровая выставка «Увлекательная Археология».

С заботой о здоровье

Внимание! Подготовка к мероприятиям осуществляется в соответствии с действующими ограничительными мерами, установленными распоряжением Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области». Кроме того, на территории региона продолжают действовать ограничения в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области № 112-р от 9 сентября 2021 года, касающиеся всех массовых мероприятий за исключением официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий, предусмотренных решениями постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).