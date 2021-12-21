Уверенный полет

Генеральный директор ОАО "Омский аэропорт Олег Александрович Селиверстов

Осенью 2021 года стало известно о скором приходе в Омск двух базовых авиакомпаний - RedWings и Citrus. Какие рейсы будут выполнять перевозчики, насколько подешевеют перелеты и как развивать в нашем регионе воздушную гавань, рассказал генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов.

- С каким итогом Омский аэропорт завершает этот год? Каких результатов удалось достичь?

- Наверное, один из главных итогов касается запуска постоянных перелетов в Среднюю Азию, чего давно не было. Многие границы сейчас закрыты, поэтому по другим направлениям информации нет.

Второе достижение - впервые в истории Омского аэропорта появилось две базовых авиакомпании. Об этом в 2021 году заявила компания RedWings, которая пока планирует только логистические перевозки, и Citrus - перевозчик будет работать по модели лоукостера.

- Второй год мы живем в довольно стесненных экономических условиях. Как этот период проходит для Омского аэропорта?

- Наиболее значимым для себя считаем то, что, несмотря на все трудности, мы сумели сохранить коллектив, достойный уровень заработной платы.

- К слову о кадрах: насколько предприятие готово к появлению базы для новых авиаперевозчиков?

- Численность коллектива варьируется от 1050 до 1060 человек. RedWings летает на воздушных судах SukhoiSuperjet, им требуется выполнять определенные нормы техрегламента и проходить техобслуживание с заданной периодичностью. Поэтому мы планируем набрать еще около 15 человек в инженерно-авиационную службу. На данном этапе готовим документы на лицензирование обслуживания авиабортов.

- В 2022 году стартуют мероприятия молодежного чемпионата мира по хоккею. Наверняка будет существенный прирост пассажиров. Мы к этому готовы?

- Да, мы ожидаем существенный прирост пассажиров в данный период. Прорабатывается вопрос об увеличении частот на направлении Омск - Новосибирск с 2 до 5 (6) в день и вопрос ценовой доступности авиабилета. Также мы предполагаем увеличение частот на московском направлении. Работа над улучшением пропускной способности аэропорта в утренние часы пик ведется давно. В этом году, например, мы провели немало глобальных технических изменений, направленных на решение данной проблемы. Сейчас у нас есть ярко выраженный пик - с трех до семи часов утра. С новыми перевозчиками достигнута договоренность по прилетам в другое время в период проведения чемпионата.

- Пассажиров больше всего волнует вопрос удешевления цен на билеты. Мы когда-нибудь дождемся существенного падения стоимости билетов на регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи - по самым востребованным направлениям?

- Билеты стремительно дешеветь не будут, но доступнее станут. За исключением разве что праздничных и предпраздничных дней. Перевозчиков в Омске станет больше, конкуренция между ними вырастет, это тоже приведет к снижению цен. Не нужно ждать, что в Омске появится череда вылетов, площадка с самолетами, как это происходит в столицах. Так вести бизнес неоправданно дорого, да и в Омске нет настолько высокого трафика. Перевозчики, скорее, выберут хабовую модель, когда через Омск будут проходить рейсы с пересадками, и сюда будут стекаться пассажиры из соседних регионов, заинтересованные в перелетах по необычным, нестандартным, не растиражированным направлениям. По этой модели давно работают соседние Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург, и многие омичи, улетая куда-то, не ленятся добираться в эти города, потому что вылет оттуда обойдется дешевле. Наша задача - сейчас создать такие направления, чтобы собирать таких же пассажиров в Омске.

- Приход базовых авиаперевозчиков в Омске требуется давно, но случился он только сейчас. Это заслуга лично ваша, вашей команды, стечение обстоятельств?

- С 2019 года, когда к работе приступила новая команда коммерческой службы, мы увидели, что у нас по стране один из самых высоких темпов роста пассажиропотока, и он не только не упал в кризисное время, но даже вырос. Эти цифры показали нам отложенный спрос на прямые перелеты по регионам. Авиакомпании, которые приходят в Омск, как раз нацелены на подобные перелеты. А мы им показали, что здесь есть пассажиры, в том числе готовые отказаться от автомобильных поездок в пользу авиапутешествий по приемлемой цене.

Второй привлекательный для перевозчиков фактор - удачное расположение Омска: он находится ровно посередине от крупных городов Востока и Запада. То есть это одинаковое расстояние, оно очень важно для авиации. То же самое касается направлений Север - Юг. Хотя об удачном географическом положении города известно давно, но, пока авиаперевозчики не видели потенциала и нужного пассажиропотока, оно отодвигалось на второй план. Сейчас во внимание принимаются оба фактора: и повышенный спрос, и удобное планирование авиаперелетов с точки зрения расстояния.

Наверное, не стоит обходить вниманием взаимодействие с органами власти региона. Нам удалось добиться определенных субсидий от региона, что важно - на постоянной основе, с 5-летней инвестиционной перспективой. Существенно возросший объем субсидий привел сферу авиаперевозок в Омске к качественному скачку.

- Вы располагаете информацией о том, какие рейсы появятся?

- Повторюсь, RedWings рассматривает Омск как логистический центр в сегменте эконом, да и другого сейчас не требуется. Citrus тоже будет работать по модели лоукостера, повышенного комфорта не предвидится. Все нацелены на массовый сегмент и удовлетворение этого спроса. Направления RedWings уже известны, осталось согласовать расписание, тогда оно будет доступно. Предваряя вопрос о наиболее интересных, скажу, что одно из направлений - Минеральные Воды. Маршруты и расписание Citrus будут известны 1 марта 2022 года; пока перевозчик не определился, но билеты должны поступить в продажу 1 апреля. Обе авиакомпании заинтересованы в перелетах по стране. По заграничным направлениям постараемся включить в расписание Среднюю Азию.

- Про «Омск-Федоровку» много разговоров идет, и уже давно. Ваше мнение: нам этот проект нужен?

- Живу в Омске три года - все то время, которое работаю здесь, - и за этот период пришел к выводу, что Федоровка не просто нужна, а необходима. Сейчас мы приходим к пониманию того, что город с аэропортом мешают друг другу. Аэропорт имени Карбышева строился в советское время настолько далеко от города, насколько могли представить себе в то время. Городскую инфраструктуру в тот период планировали развивать на правом берегу Иртыша. Соответственно, взлетно-посадочная полоса появилась на левом. Сейчас, когда город разросся далеко за пределами аэропорта, мы мешаем друг другу с точки зрения территориального планирования. Аэропорт не может выполнять перевозки бортами большей вместимости на дальние направления. Это качественно другие самолеты, им требуется другая взлетно-посадочная полоса и обслуживание. Вокруг нет свободных площадей, все застроено, значит, мы не имеем возможности развиваться - строить логистические хабы и крупные сортировочные центры, развивать грузовые перевозки, учащать рейсы. Даже узкие дороги, которые ведут к аэропорту, снижают наши возможности в разы. Если Федоровка будет построена, это станет отличным выходом из ситуации.

- Пожелаем Омску в преддверии Нового года, чтобы проект довели до логического завершения.

- И мне бы еще хотелось поздравить с наступающими праздниками и сказать искреннее спасибо коллективу Омского аэропорта. Это те люди, которые в сложное время вынесли на своих плечах почти невозможное: благодаря их трудолюбию наш город получил ряд интересных проектов, о которых мы с вами беседовали. И наше предприятие, и его сотрудники, и горожане наконец поверили в омские авиаперевозки.

Фотоматериалы предоставлены ОАО "Омский аэропорт"