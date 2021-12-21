Подарки круглый год: Tele2 радовала своих клиентов приятными акциями и бонусами

Все любят получать подарки, а компания Tele2 любит их дарить. В 2021 году практически каждые две своим клиентам этот оператор мобильной связи предлагал разные приятные бонусы: гаджеты, скидки, акции и конечно же новые возможности.

Но главный и, безусловно, самый лучший подарок, который Tele2 предоставляет своим абонентам, – это быстрый интернет. Потребление мобильного интернета в сети постоянно растет - за 2021 год этот прирост составил 35%. Из-за этого возросла нагрузка на сеть, потому компания запускала все новые и новые станции – более 2500 в этом году – добиваясь таким образом хорошего качества голосовой связи и высокой скорости интернета.

Tele2 навсегда!

Итак, какие же подарки получали в течение всего года абоненты Tele2?

- Год мы начали с того, что подтвердили приверженность стратегии «Другие правила», обновив опцию накопления минут и гигабайт. Теперь неиспользованные остатки сохраняются бессрочно. Также нет ограничений по объему перенесенных остатков, - рассказал коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьёв. – Напомню, что четыре года назад мы первыми на рынке запустили возможность сохранения минут и гигабайтов, но, если раньше остатки можно было потратить в течение следующего месяца, сейчас перенесенный трафик доступен всегда, пока вовремя внесена абонплата. А в середине года разрешили страховать эти минуты. Тем самым клиенты получили возможность обезопасить себя от «сгорания» остатков.

Максим Соловьёв и Александр Паньков

Еще одним шагом навстречу забывчивым клиентам в 2021 году стал запуск честного тарифа: теперь даже имея минус на балансе при оплаченном пакете услуг, можно пользоваться услугами связи. А бесплатная услуга «SOS-пакет» выручает абонентов в тех случаях, когда нет возможности вовремя внести плату по тарифу – в это время продолжают работать WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», а с сентября – Telegram и Viber.

Но самой интересной и востребованной на сегодняшний день услугой у абонентов Tele2 стала возможность поменять неиспользованные минуты на просмотр любимых кинофильмов в приложении Wink. С момента запуска этой акции, которая стартовала в апреле 2021 года, клиенты Tele2 поменяли более 117 млн минут, а это ни много, ни мало, а 1 миллион фильмов! Самыми популярными оказались «Батя», «Ледяной драйв», «Душа» и «Паразиты».

Когда наступила пора отпусков, Tele2 откликнулась на запросы клиентов и улучшила условия роуминга по самым популярным туристическим направлениям в Турцию и Испанию, разрешив использовать минуты из пакетов на звонки в Россию. Кстати, на сегодняшний день льготный роуминг Tele2, при котором можно звонить домой бесплатно, работает в 17 странах мира.

Новым абонентам – зеленый свет

Клиенты Tele2 давно оценили преимущества, которые предоставляет этот оператор связи, а чтобы это могли сделать и новые абоненты, компания летом провела интересную акцию для вновь подключившихся – удваивался пакет интернета, причем навсегда. Эти гигабайты так же, как и «базовый» интернет-трафик абоненты могут отправлять друзьям, копить, продавать на «Маркете Tele2».

- Мы уверены в качестве своей сети и рады тем клиентам, которые хотят протестировать нашу связь, - говорит Максим Соловьёв. – Для этого мы предоставляем им возможность в течение двух недель протестировать нашу связь, а потом решить остаться с Tele2 или нет. Могу сказать, что подавляющее большинство абонентов остались с нами.

76% устройств, которыми пользуются абоненты Tele2 в Сибири это смартфоны, а самые популярные из них – Samsung, Honor и Xiaomi. Кстати, именно смартфоны Xiaomi стали тем гаджетом при покупке которых новые абоненты Tele2 получали приятные бонусы в августе и сентябре – полгода бесплатной связи. Устройства этого бренда пользуются большой популярностью во всем мире, и Tele2 продолжает сотрудничество с Xiaomi. С октября действует акция «Комбо», по которой клиент может купить комплект из Xiaomi, страховки и услуг связи со скидкой на смартфон 30%. Она продлится весь будущий год. Другая действующая с этим брендом акция - это обмен неиспользованных минут на скидку при покупке смартфона Xiaomi. Обменять минуты на скидку можно в приложении «Мой Tele2» в разделе «Управление минутами». Кстати, клиенты оператора «наменяли» на скидки уже 47 млн минут. Чтобы успеть это сделать, есть еще целая неделя – до 27 декабря.

Не смартфоном единым

Не забывает Tele2 и о людях старшего поколения. В сентябре 2021 года запущена специальная акция, которая действует до конца года - в салонах связи Tele2 клиентам сделают скидку 790 рублей на смарт-часы для детей или смарт-браслет для людей пожилого возраста при покупке SIM-карты с тарифом «Интернет для вещей» и услуги «Годовой контракт». Учитывая стоимость таких гаджетов, экономия составит от 15 до 60%.

Просто так – значит, бесплатно

Очень понравился сибирякам и омичам один из самых масштабных проектов Tele2 с привилегиями для клиентов – программа «Больше». Она действует постоянно и доступна приложении «Мой Tele2» или на сайте компании. Это десятки специальных предложений – подарки, скидки, подписки, кешбэк. Только в этом году более 200 партнеров компании предлагали сибирякам особые условия при покупке тех или иных товаров и услуг. А число пользователей программы выросло в этом году на 30%.

Tele2 это не только отличные услуги онлайн, но и еще и приятные «плюшки», которые компания дарит клиентам оффлайн. Так в Омске 13 декабря стартовал бесплатный прокат коньков на развлекательной площадке Aktiv Park перед ТЦ «Мега».

Делать подарки приятно и здорово, считают в Tele2. Поэтому под Новый года дали возможность не только присмотреть действительно полезные подарки по выгодным ценам, но и красиво упаковать их – достаточно показать в салоне Tele2 свой телефон со значком оператора, чтобы получить комплект упаковочной бумаги и специальных стикеров. Также до 20 января абоненты Tele2 смогут делать подарки близким через мобильное приложение «Мой Tele2». С помощью искусственного интеллекта Миа можно воспользоваться программой «Поздравить близких» и отправить им скидку на тариф, минуты или промо-коды на покупки у партнеров Tele2.

- В следующем году у Tele2 партнерских программ станет больше, а абонентов ждут новые акции, подарки, бонусы и другие приятные сюрпризы, - пообещал Максим Соловьёв.