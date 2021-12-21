Соцбизнес поддержит правительство

Бизнес в социальной сфере – один из самых устойчивых в регионе, потому что такие услуги нужны всем. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Направление социального предпринимательства для Омского региона далеко не новое. Омскому центру социально предпринимательства (ЦИСС) в уходящем году исполнилось 20 лет. На протяжении этого времени коммерческий и некоммерческий сектор успешно реализуют образовательные проекты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, проекты по поддержке здоровья и паллиативной помощи, повышению профессиональных компетенций и многие другие.

Реестр добрых дел

В данный момент статус социального предприятия получили 132 субъекта малого бизнеса. По показателю численности СП Омская область вошла в десятку лидеров страны и заняла второе место в Сибирском федеральном округе. Высокая позиция в рейтинге позволила увеличить сумму господдержки на следующий год до 64 млн рублей. Для сравнения: в 2021 году на долю социального предпринимательства в России приходится не более 1% бизнеса. Сегодня статус «социальное предприятие» в Едином реестре малого и среднего предпринимательства получили чуть менее 1200 субъектов малого и среднего бизнеса.

- В 2021 году мы распределили сумму 15 млн рублей. Субсидии в размере до 500 тысяч рублей получили 82% субъектов социального предпринимательства, зарегистрированных в реестре. В рейтинге Минэкономразвития Омская область заняла второе место в стране по доле налоговых бюджетных расходов, направленных на развитие социального бизнеса, – заметил заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.

Чуткая реакция

Проекты омских предпринимателей стали настолько заметными и устойчивыми в предпринимательской среде, что правительство Омской области сегодня заявляет о подготовке к важному шагу на этом пути – принятию нового закона Омской области в сфере социального бизнеса. Теперь креативные проекты, которые работают не только ради прибыли, но и на благо людей, получат не только грантовую или разовую поддержку, им будет оказываться систематическая помощь с долгосрочной перспективой. Сами социальные предприниматели все более чутко реагируют на стратегию государства и запросы общества.

- Нам всем важно понимать, что социальный бизнес – это удовлетворение потребностей людей и зачастую тех потребностей, которые государство не может обеспечить. Соответственно, социальные предприниматели предлагают на рынке те услуги, которые, по сути, уникальны, и если мы не будем их поддерживать, то упустим что-то очень важно и значимое, - прокомментировал Денис Кушнер. – А как ещё оценивать успешность предпринимательства, которое можно оценить не деньгами, а делами? Социальное предпринимательство — понятие на стыке бизнеса и благотворительности. Соответственно, два основных мифа, с которым мы сталкиваемся: социальное предпринимательство – это не бизнес и это благотворительность. Второй миф, о котором я уже сказал, связан с тем, что социальное предпринимательство иногда путают с благотворительностью. Несмотря на то, что мы решаем социальные проблемы, мы делаем это для получения прибыли, которую впоследствии направляем на решение социальных проблем – такой замкнутый круг.

Люди старшего возраста теперь знают, чем интересным себя занять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все основания для принятия

Тиражирование лучших омских социальных практик – явное подтверждение. Среди примеров – инновационная методика школы скорочтения для детей «Уник», уроки искусства вязания крючком знаменитого ирландского кружева по омской технологии, онлайн уроки цифровой грамотности для людей старшего поколения. Набирают популярность проекты по продвижению здорового образа жизни, развитию физкультуры и спорта, правильному питанию.

- Последние два года – это период соглашений. В первую очередь, с государственным сектором экономики и иногородними партнерами, - рассказывает директор «Омского центра социальной сферы» (ЦИСС) Ирина Сербина. – В октябре 2021 года было подписано 64 соглашения о сотрудничестве с омскими социальными предпринимателями, в том числе 18 – с коллегами из других регионов и 9 – с делегатами из Республики Казахстан.

За расширение списка грантополучателей для создания социального дела выступил не так давно и губернатор Омской области Александр Бурков.

- Мы направили в Минэкономразвития предложение снизить долю софинансирования со стороны предпринимателя – с 50% до 20%. Также включить в категорию получателей молодых людей до 24-х лет. Это станет отличным стимулом включить в бизнес. А сейчас занимаемся разработкой проекта социального предпринимательства. В 2022 году он будет передан на утверждение депутатам омского Заксобрания, - подытожил глава региона.