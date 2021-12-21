«Арт-центр на Любинском» – место, где живет творчество

«Арт-центр на Любинском» уникальное пространство в центре города для ярких эмоций. Фото: пресс-служба «Арт-центра на Любинском»

В историческом центре Омска не так уж и много мест, способных привлечь внимание горожан. Одним из таких без сомнений является «Арт-центр на Любинском». Уютное многофункциональное пространство насквозь пропитано творчеством и невероятной энергией. Достаточно однажды посетить его, чтобы это почувствовать.

Новогодняя детская программа не оставит равнодушным ни одного ребенка. Фото: пресс-служба «Арт-центра на Любинском»

Здесь есть все, чтобы провести полноценный концерт или театральную постановку. Небольшая камерная сцена уже привлекла к себе немало творческих людей. Перед Новым годом именно здесь артисты «Пятого театра проведут детский спектакль «Новогоднее путешествие за красками». Для тех, кто постарше, проходят более серьезные постановки, например рождественское шоу «Circus Jazz», в котором соединятся зажигательные ритмы джаза и новый цирк.

«Circus jazz» - уникальное новогоднее шоу для взрослых. Фото: пресс-служба «Арт-центра на Любинском»

Впервые в Омске артист мирового уровня Владислав Бондаренко поставил невероятное рождественское шоу, в котором смешались цирк, комедия и джаз. На одной сцене омичи увидят завораживающее выступление воздушных гимнастов, искрометные шутки и цирковые номера от лауреата цирковых фестивалей в Париже, Монте-Карло, Риме и Токио и услышат зажигательные джазовые композиции в исполнении Jazz Bend Manhatten. Программа получилась необычной из-за смешения разных стилей и направлений, которые до этого никто и не думал совмещать. Зрители точно получат заряд позитивных эмоций и почувствуют приближение Нового Года, времени, когда все самое невообразимое может сбыться.

Самобытное шоу пробудит самые честные эмоции у любого зрителя. Фото: пресс-служба «Арт-центра на Любинском»

Искусство живет здесь не только во время выступлений артистов. На базе «Арт-центра» проводят занятия несколько разноплановых детских секций. Дети обучаются в центре цирковому искусству в «Школе визуального искусства», актерскому мастерству в «Арт-мастерской», практикуют выступления перед публикой в школе ораторского искусства Любови Петровой и учатся играть на фортепиано. Все условия для развития юных талантов на базе «Арт-центра на Любинском» есть.

- Это, по сути, антикварная шкатулка. Здесь без труда можно ставить эксклюзивные камерные спектакли, - отметил арт-директор центра Владислав Бондаренко. – Артисты тоже устали от стадионов, это сложно.

В «Арт-центре на Любинском» уже располагался современный театр ЦСД, труппа постоянно показывала на камерной сцене свои спектакли, но недавно они переехали в новое помещение. В «Арт-центре» и дальше намерены сотрудничать с театрами, привлекать для выступлений актеров и музыкантов.

- У нас большой интерес к антрепризам. Мы готовы предоставить талантливым актерам и режиссерам площадку для своих спектаклей. В прошлом году уже был удачный опыт проведения фестиваля независимых театров здесь, в «Арт-Центре». В планах есть организовать нечто подобное, - рассказал о планах развития Бондаренко.

В преддверии праздников все чаще возникает вопрос, где провести торжественное мероприятие или деловую встречу? Куда пригласить гостей для подведения итогов или обсуждения планов? Идеальной площадкой для проведения корпоративов, мастер-классов или презентаций может стать «Арт-центр на Любинском». Во время проведения мероприятия у гостей будет возможность организовать кофе-брейк или даже обед с полноценным ресторанным обслуживанием. С каждым клиентом здесь работают индивидуально и подбирают оптимальные условия для проведения мероприятий.

- У нас нет фиксированной цены на аренду. Мы работаем не от стоимости, а от людей. Цены будут варьироваться от потребностей заказчиков. Кому-то нужен целый день с ресторанным обслуживанием, а кому-то будет достаточно двух часов. Все определяется индивидуально, - рассказали в «Арт-центре».

По вопросам сотрудничества : 8-913-977-73-65 , 8-913-141-77-52 , ул. Ленина, 9. www.artcenteromsk.ru